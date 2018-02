Victoria Beckham immer in ungewaschenen Jeans

Freitag, 23. Februar 2018, 21:10 Uhr

Victoria Beckham wäscht niemals ihre Jeans. Die Designerin hat sich zu einer globalen Fashion-Ikone entwickelt und kennt sich bestens mit Mode aus. Jetzt enthüllte sie jedoch gegenüber dem ‚Elle‘-Magazin, dass sie es vermeidet, ihre Jeans regelmäßig in die Waschmaschine zu stopfen.

Foto: Sean Thorton/WENN.com

„Wenn die Kinder etwas auf sie verschütten, dann muss ich sie waschen, offensichtlich. Aber sogar dann wasche ich sie kalt. Aber normalerweise, nein, ich wasche sie einfach nicht.“ Dieses Geständnis folgt nur kurz nachdem Victoria berichtete, dass es für sie sehr herausfordernd ist, ihre Kinder großzuziehen, während sie parallel ihr Mode-Business leitet. Doch trotz des vermehrten Stresses genießt die 43-Jährige ihren prall gefüllten Terminkalender.

Label feiert Jubiläum

In Folge der Spekulationen, ob es eine Spice-Girls-Reunion geben wird, erklärte sie Vogue.co.uk: „An meiner eigenen Marke zu arbeiten und mit vier Kindern und einem Ehemann zu jonglieren ist genug für mich. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Ich versuche, die beste Expertin zu sein, die beste Mutter, die beste Frau.“

Ein Beitrag geteilt von Victoria Beckham (@victoriabeckham) am Feb 23, 2018 um 10:56 PST

All ihre Bemühungen zahlen sich immerhin aus und sie darf sich in diesem Jahr über das zehnjährige Bestehen ihrer Modemarke freuen. Im September wird sie in diesem Zusammenhang ihre AW18 Kollektion auf der Fashion Week im London zum ersten Mal vorstellen, um ihr Unternehmen zu feiern und versprach, dass sie sich einige Überraschungen für ihre Laufsteg-Show überlegt hat.

Übrigens: Wegen einer Fehlstellung eines Fußes – wohl der Tatsache geschuldet, dass sie immer in unbequemen High Heels herumstöckelt – geht Victoria Beckham derzeit am Stock. Davon postete sie bei Instagram ein Foto.