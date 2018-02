Josh Duhamel über Fergie: "Sie ist einfach echt"

Samstag, 24. Februar 2018, 17:55 Uhr

Obwohl die beiden schon eine ganze Weile getrennt sind, hält Schauspieler Josh Duhamel seiner Ex Fergie noch immer den Rücken frei. Die Sängerin versaute am vergangenen Wochenende bei einem Basketball-Spiel die Nationalhymne.

Josh Duhamel. Foto: FayesVision/WENN.com

Trotz des peinlichen Auftritts machte Duhamel jetzt deutlich, dass er die Sängerin immer noch für „irre talentiert“ halte. „Sie würde sicher zugeben, dass das nicht ihr bester Auftritt war“, sagte der Schauspieler am Freitag in der „Ellen DeGeneres“-Show. „Sie ist aber einfach so echt.“

Mit großen Worten verteidigte der Schauspieler vehement seine Noch-Ehefrau. „Es ist schwer, wenn du jemanden siehst, den du so magst und derjenige wird jetzt fertig gemacht. Aber das ist eben das Business. Du bist in diesem Business, legst dich den Leuten da draußen vor die Füße und manchmal gewinnst du und manchmal eben nicht.“ Immer wieder versicherte Duhamel während der Show mit Talkmasterin Ellen wie sehr er Fergie schätze und wie „in Ordnung“ sie sei. „Sie ist sehr widerstandsfähig“.

Hat Josh schon eine Neue?

Inzwischen machen Gerüchte die Runde, dass der Schauspieler die 28-jährige mexikanische Schauspielkollegin und Sängerin Eiza González daten soll. (Die wirkte gerade in Justin Timberlakes Video ‚Supplies‘ mit). Angeblich hätten sich beide Anfang Februar nach einer Show von Jennifer Lopez kennenglernt. Das behauptet jedenfalls das US-Magazin „Us Weekly“ und Kenner wissen: Das Magazin glänzt zwar mit Papier nicht aber mit der Zuverlässigkeit seiner Informationen.

Duhamel und Fergie sind seit 2009 verheiratet. Im September letzten Jahres gaben beide ihre Trennung bekannt. Die Entscheidung wäre von beiden ausgegangen, hieß es. Beide haben einen Sohn gemeinsamen – der offenbar die Leidenschaft zum Musikbusiness von seiner Mutter geerbt hat. Wie sein Vater stolz erzählte, soll der 4-Jährige bereits Hip Hop-Unterricht nehmen. „Ja, er ist in einem Hip Hop-Kurs. Die Mama steckt ihn in Hip Hop-Klamotten und ich stecke ihn in T-Ball-Klamotten (T-Ball ist eine Art von Aufwärmspiel für Baseball)“. (SV)