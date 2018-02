Kevin Federline will mehr Geld von Britney Spears?

Samstag, 24. Februar 2018, 16:09 Uhr

Britney Spear’s Ex Kevin Federline braucht anscheinend dringend Geld – und das fordert er nun angeblich von Britney Spears. Die US-Seite „The Blast“ veröffentlichte jetzt einen Bericht, laut dem Kevins Anwalt ein Schreiben an das Management der Sängerin geschickt haben soll mit der Bitte, Gespräche über mögliche Unterhaltszahlungen noch einmal neu aufzunehmen.

Foto: Pacific Coast News/WENN.com

Berichten zufolge erhält Federline für die beiden gemeinsamen Söhne des Paares monatlich 20.000 US-Dollar von seiner Ex-Frau. Die Zahlung basiert auf dem Einkommen von Britney zum Zeitpunkt der Scheidung. Die Sängerin und der Tänzer waren von 2004 bis 2007 verheiratet. Seit der Trennung und zahlreichen skandalösen Auftritten des Popstars hat sich die heute 36-Jährige in jeder Hinsicht weiterentwickelt und ist inzwischen in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Freund Sam Asghari, einem halbwegs berühmten iranischen Bodybuilder und Social-Media-Poser.

Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) am Feb 5, 2018 um 1:25 PST

Der Vater wacht über ihre Einkünfte

Federline hat unterdessen offenbar eher mit einem Abstieg zu kämpfen, zumindest finanziell. Aufgrund des wachsenden Erfolges von Britney fordert er nun auch höhere Unterhaltszahlungen. Und in der Tat läuft es beruflich ausgesprochen gut für den Popstar. Kürzlich beendete Spears ihre Las Vegas-Tour, bei er sie fast 500.000 Dollar pro Show (!) einspielte. Im letzten Monat kündigte die Sängerin außerdem eine Welttournee an, die im Laufe des Jahres beginnen will und die sie auch nach Deutschland führen soll.

Wieviel mehr ihr Ex-Mann an Geld verlangt, ist bisher nicht bekannt. Das Einkommen von Britney Spears ist seit Jahren ein Thema, denn die berühmte Blondine hat nicht allein die Hand auf ihrem Vermögen. Seit ihren Zusammenbrüchen und Skandal-Auftritten hat ihr Vater Jamie noch immer die Kontrolle über ihre Einkünfte. (SV)