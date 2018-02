Krach zwischen Kanye West und Kim Kardashian?

Samstag, 24. Februar 2018, 20:13 Uhr

Offenbar hat es mächtig geknallt zwischen Kanye West und seiner Liebsten Kim Kardashian. Der Grund dafür soll ihr jüngstes Kind Chicago sein. Im Januar ließ Kim ihren dritten Spross bekanntlich von einer Ersatzmutter austragen.

Foto: WENN.com

Die Kleine mit dem seltsamen Ortsnamen soll angeblich laut Quellen unter anderem niemals davon erfahren, dass sie aus einer Leihmutterschaft entstanden ist. „Kim hat ihre Familie darum gebeten, nie zu erzählen, dass sie nicht von Kim zur Welt gebracht wurde“, erzählte ein Familienfreund der Klatsch-Website „RadarOnline“ – einem Ableger des US-Revolverblatts ‚National Enquirer‘. „Kim hat gesagt, dass sie nicht will, dass jemand Chicago diese Geschichte erzählt, zumindest nicht, bis sie selbst fragt.“

Kanye will keine Kinder mehr?

Kanye fände das angeblich aber gar nicht so gut, denn damit würde die Kleine nicht gleichberechtigt behandelt werden. Außerdem scheint es sowieso zu kriseln in Sachen Beziehung und Familienzusammenleben. „Kims Wunsch mehr Kinder zu haben rührt einfach nur daher, dass sie reich und berühmt bleiben will“, so die Quelle. „Kanye fängt jetzt aber an zu sehen, wie falsch das ist und er möchte jetzt auf keinen Fall noch mehr Kinder. Inzwischen kann er sie kaum noch wiedererkennen.“

Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am Feb 23, 2018 um 9:08 PST

Nur wenige Tage nachdem Kim und Chicago aus dem Krankenhaus kamen, postete die Reality TV-Queen zahlreiche halbnackte Fotos von sich auf ihren sozialen Netzwerken. Auch das soll zum Streit geführt haben. „Sie kann einfach nicht aufhören mit ihrem Selfie-Wahn und ihrer Besessenheit von ihrem Körper.“ Das würde Kanye nur noch weiter wegtreiben von der 37-Jährigen. „Er dachte, sie würde ruhiger werden, wenn das neue Baby da ist. Aber es ist schlimmer geworden.“ Ob das noch lange gut geht…. (SV)