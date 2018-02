Whoopi Goldberg und ihr Cannabis-Geschäft

Samstag, 24. Februar 2018, 19:20 Uhr

Wenn es mit der Schauspielerei nicht mehr so läuft, überlegt man sich halt eine neue Geschäftsidee. Und die scheint bei Whoopi Goldberg richtig gut zu laufen. Kichernd und ausgesprochen gut gelaunt ist die Hollywood-Schauspielerin in letzter Zeit unterwegs – das wird wohl daran liegen, dass Goldberg etwas zu viel Cannabis konsumiert…ihr eigenes wohlgemerkt.

Foto: Jeff Grossman/WENN.com

Die 62-Jährige verarbeitet nämlich froh und munter Gras in großen Mengen in unterschiedlichen therapeuthischen Produkten. Allerdings handelt es sich wohl um „medizinisches Cannabis“, das Goldberg in ihrem Shop „Whoppi & Maya“ vertreibt, mit der frohen Werbebotschaft: „Produkte, auf deren Namen du vertrauen kannst“. So sollen sie zum Beispiel bei Regelkrämpfen helfen.

Ein Insider erzählte der Website „RadarOnline“: „Whoopi hat da eine einzigartige Sorte von Cannabis hergestellt und zwar in Form von Balsam-und Feuchtigkeitscremes.“ Der Vertrieb und Gebrauch von Cannabis ist seit wenigen Monaten in Kalifornien erlaubt.

Mit Anfragen überschwemmt?

„Jetzt wo es legal ist, zahlt sich das natürlich richtig aus für sie“, so die Quelle. „Es ist ihr zwar nicht erlaubt es in ihrer Show anzubieten und ihr Unternehmen darf auch nur minimale Werbung machen, aber die Gewinne werden mehr und sie macht damit ein absolutes Vermögen.“ Nun ja, ist ja nicht so, als hätte der Filmstar diese Nebeneinnnahme nötig… oder?

Anscheinend sieht Whoopi darin eine gute Möglichkeit, ihren Ruhestand noch besser zu gestalten und der Zeit immer ein wenig voraus zu sein. „Das Problem ist nur, dass sie den ganzen Tag mit Anfragen überschwemmt wird. Whoppi war eigentlich sehr darauf bedacht, nicht all ihren Freunden davon zu erzählen. Die haben es dann aber von anderen Leuten erfahren“, so der Insider. (SV)