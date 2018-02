Wotan Wilke Möhring und Lars Eidinger drehen Spionageserie

Samstag, 24. Februar 2018, 15:50 Uhr

Nach Thomas Engströms gleichnamigem Roman entsteht seit dem 19. Februar 2018 die internationale ZDF-Koproduktion „West of Liberty“ mit Wotan Wilke Möhring, Michelle Meadows und dem unvergleichlichen Lars Eidinger in den Hauptrollen.

Licht (Wotan Wilke Möhring), Faye (Michelle Meadows) Foto: ZDF/Frédéric Batier

Der sechsteilige Spionage-Thriller wird in Berlin, Köln, Marokko und Schweden gedreht. Regie führt die preisgekrönte österreichische Regisseurin Barbara Eder („Inside America“) nach den Drehbüchern der schwedischen Autorin Sara Heldt („Der vierte Mann“) und ihrer britischen Kollegin Donna Sharpe („Glass“). Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende Mai 2018. Wann der Sechsteiler in Deutschland ausgestrahlt wird, ist offen.

Und darum geht’s

Der ehemalige Stasi-Spitzel und Doppelagent Ludwig Licht (Wotan Wilke Möhring) hat sich aus dem aktiven Dienst zurückgezogen und ist in seiner wenig erfolgreichen Kreuzberger Kneipe der beste Kunde. Bis er von seinem alten CIA-Kollegen GT Berner (Matthew Marsh) kontaktiert wird – auch der hat seine beste Zeit längst hinter sich.

Lars Eidinger. Foto: AEDT/WENN.com

In der Gewissheit, seinen Job nur durch einen spektakulären Coup halten zu können, macht sich GT mit Ludwig auf die Suche nach Lucien Gell (Lars Eidinger). Der untergetauchte Führer des Whistleblower-Netzwerkes „Hydraleaks“ steht auf allen Fahndungslisten und soll für den Mord an drei Amerikanern in einem Friseursalon in Marrakesch verantwortlich sein.

Dies zumindest behauptet Faye Morris (Michelle Meadows), die ehemalige Sprecherin des Netzwerkes. Sie ist dem Attentat nur knapp entkommen, nach Berlin geflohen – und nun bereit, Gell ans Messer zu liefern. Vorausgesetzt, sie erhält im Gegenzug Immunität und darf in die USA zurückkehren. Die packende Suche nach Gell, dem Staatsfeind Nummer eins, führt die beiden Agenten weit über die deutschen Grenzen hinaus.