Kim Cattrall: Viel Spaß auf der Beerdigung ihres Bruders?

Es ist genau 20 Tage her, dass „Sex and the City“-Star Kim Cattrall den Tod ihres Bruders Chris verkraften musste. Am vergangenen Samstag fand die Beerdigung in Edinburgh statt. Trotz der Tragödie lächelte die 61-Jährige, schien sogar gut gelaunt zu sein, was ein gemeinsames Foto mit dem Pfarrer auf ihrer Instagram-Seite zeigt. Offenbar blickt sie optimistisch in die Zukunft, nach den schrecklichen Ereignissen.

Darunter schrieb die Schauspielerin: „Danke an Pfarrer Peter Sutton und an all unsere wundervollen, schottischen, fröhlichen Freunde, die uns heute zum Lachen gebracht haben“. Weiter schrieb sie: „Wir zünden eine Kerze an in Erinnerung an unseren Bruder, Vater, Sohn Christopher Adrian Alexander Cattrall. Für immer in unseren Gedanken. RIP.“

Cattralls Bruder wurde Anfang Februar tot auf seinem Grundstück in Alberta, Kanada aufgefunden. Zuvor wurde er von seiner Familie als vermisst gemeldet. Kim hatte daraufhin ein Foto ihres Bruders auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, um eine Such-Aktion zu starten. Zuvor war sein Haus unverschlossen vorgefunden worden. Die Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Streit mit Sarah Jessica Parker noch nicht beigelegt

Der Streit mit ihrer Serien-Kollegin Sarah Jessica Parker scheint unterdessen noch nicht aus der Welt geschafft zu sein. Cattrall hatte sich vor wenigen Wochen wütend darauf gestürzt, dass Parker über soziale Netzwerke ihr Beileid bekundet hatte. „Ich brauche deine Liebe und deine Unterstützung nicht“, antwortete Kim auf Jessicas Trauerbekundungen. In der US-Talkshow „Piers Morgans Life Stories“ hatte sie Schauspielerin deutlich gemacht, dass sie nie Freunde gewesen seien. „Wir waren Kollegen und manchmal ist das auch einfach besser so“, so Cattrall.

Sechs Jahre lang standen die Frauen für die beliebte Serie vor der Kamera und drehten später noch zwei „Sex and the City“-Filme. (SV)