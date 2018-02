Lena Dunham: Oben ohne auf Instagram

Sonntag, 25. Februar 2018, 19:15 Uhr

Lena Dunham sorgte am Samstag für Furore auf Instagram – als sie ein Oben-ohne-Foto postete. Die Schauspielerin hielt zwar die Hände vor ihre Brüste, aber unbekleidete Stars sorgen ja nun immer wieder für Aufsehen, egal ob halbnackt, ganz nackt, bedeckt oder unbedeckt.

Foto: WENN.com

Die 31-Jährige betitelte das Pic im Sepia-Ton mit den Worten: „Night Moves“. Untenrum trug sie übrigens eine glänzende Hose, ihre Haare hatte sie zurückgesteckt.

Viele ihrer Fans vermuten, dass sie damit die Aufmerksamkeit ihres Ex-Freundes Jack Antonoff erregen will. Beide trennten sich im Dezember letzten Jahres nach einer fünfjährigen Beziehung. Ist es vielleicht eine Art Rache oder der Beweis, dass sie auch ohne Partner an ihrer Seite selbstbewusst, sexy und stark sein kann?

Immer noch Kontakt zum Ex

Anscheinend sei das aber nicht der Grund, wie ein Insider der Promiseite „Us Weekly“ verriet. Die Golden-Globe-Gewinnerin und der Musiker seien nämlich noch immer „sehr gut miteinander befreundet“ sein und würden im „ständigen Kontakt“ stehen. Er würde sie auch die ganze Zeit unterstützen in ihrem jahrelangen Kampf gegen die Krankheit Endometriose, die schmerzhafte Beschwerden im Unterleib verursacht.

Ein Beitrag geteilt von Lena Dunham (@lenadunham) am Feb 24, 2018 um 6:48 PST

Mitte Februar musste die Schauspielerin erneut ins Krankenhaus für eine Operation und postete später auf Instagram, wie übraus dankbar sie für die zahlreichen Genesungswünsche und die Unterstützung von allen Seiten sei. „Danke an all die Frauen, die sich während der OP um mich kümmern. Ich habe ein gebrochenes Herz und das wird sich nicht über Nacht bessern, aber diese Erfahrungen machen uns stärker und lassen uns erkennen, dass wir uns von unseren großen Träumen nicht abbringen lassen sollen.“ Trotz schwerer Operation nahm Dunham vor kurzem am Athena Film Festival in New York teil.

Anfang dieser Woche wurde die Dunham in ihrer Heimatstadt New York City mit einem fremden, mysteriösen Mann an ihrer Seite gesichtet. Noch ist nicht klar, ob es sich dabei womöglich um mehr als einen Bekannten oder guten Freund handelt.. (SV)