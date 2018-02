Der liebe Gott wurde aus der Klinik entlassen

Montag, 26. Februar 2018, 21:06 Uhr

In Tschechien geht die Grippe um. Auch Schlagerstar Karel Gott hatte es schwer erwischt. Jetzt aber gibt es Entwarnung.

Karel Gott geht es wieder besser. Foto: Jan Woitas

Fans des tschechischen Schlagerstars können aufatmen: Der 78-Jährige sei aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen worden, sagte seine Sprecherin am Montag. Über das weitere Arbeitsprogramm des Sängers von Hits wie „Lady Carneval“ und „Biene Maja“ werde in den nächsten Tagen entschieden. Der Tscheche war vor mehr als einer Woche mit einer schweren Grippe in die Prager Universitätsklinik gebracht worden.

Mehr als 300 Millionen Tonträger verkauft

Einen Auftritt beim Tschechoslowakischen Ball im Prager Gemeindehaus hatte Karel Gott am Wochenende zu seinem großen Bedauern absagen müssen. „Ich bin zwar nur wenige Hundert Meter entfernt, aber in ganz anderen Räumlichkeiten, wo es nicht so fröhlich ist wie bei euch“, hatte er den Teilnehmern in einer Videobotschaft mitgeteilt. Anlass des Balls war die Proklamation der Unabhängigkeit der Tschechoslowakei vor fast 100 Jahren.

Die Grippe geht derzeit in Tschechien um. Auf 100.000 Einwohner kommen nach Angaben der Behörden knapp 2000 Erkrankte. Vor zwei Jahren hatte Karel Gott eine schwere Krebserkrankung überstanden.

Bekannt als „Goldene Stimme aus Prag“ hat Karel Gott nach Schätzungen im Laufe seiner Karriere mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Seit vorigem Juni ist ihm eine Ausstellung auf einem Schiff am Moldauufer der tschechischen Hauptstadt gewidmet. (dpa/KT)