Heidi Klum: Sexy sein hat "kein Verfallsdatum"

Montag, 26. Februar 2018, 18:17 Uhr

Heidi Klum findet, dass auch ältere Frauen sexy sein können. Das 44-jährige Model präsentiert sich trotz seines Alters auf den sozialen Netzwerken leicht bekleidet und in lasziven Posen. Bei ihren Fans kommen die sexy Schnappschüsse gut an, aber es werden immer wieder auch andere Stimmen laut, die fordern, dass sich die Modelmama in ihrem Alter nicht mehr so freizügig zeigen sollte. Doch nicht mit Heidi!

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

In der ‚Ellen DeGeneres Show‘ betont das Model: „Immer wieder sagen die Leute, dass ich jetzt 44 bin, auf die 45 zugehe, und fordern, dass ich den Job an eine Jüngere abgebe. Aber ich finde, dass es so viele Frauen in meinem Alter und älter gibt, die sich auch immer noch sexy fühlen wollen und das auch sollten – wir haben ja kein Ablaufdatum, oder? Ich fühle mich immer noch sexy in meiner Haut!“

Mehr ältere Frauen in der Werbung bitte!

Generell wünscht sich die erfolgreiche Blondine mehr ältere Frauen auf Werbeplakaten und in Kampagnen. Immerhin findet Heidi, dass sie durchaus mit der jüngeren Konkurrenz mithalten kann. „Wieso müssen es immer die 20- und 30-Jährigen sein, die in den Kampagnen zu sehen sind? Ich habe nichts gegen junge Models in Kampagnen, aber wieso kann es nicht auch eine reifere Frau sein? Ich mache weiter, bis ich keine Lust mehr habe“, betont das schöne Model weiter.