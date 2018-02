Sophie Turner auf der Suche nach dem perfekten Brautkleid

Montag, 26. Februar 2018, 20:26 Uhr

Sophie Turner ist noch immer auf der Suche nach ihrem perfekten Hochzeitskleid. Die 22-jährige Schauspielerin gab im Oktober ihre Verlobung mit dem Sänger Joe Jonas in den sozialen Netzwerken bekannt.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Das Paar postete gleich darauf ein Bild ihrer Verlobungsringe. Ein Kleid hat Turner jedoch noch nicht gefunden, da sie nach einem ganz besonderen Outfit sucht. Sie erzählt ‚People Style‘: „Ich denke, die Mode ändert sich ständig. Du weißt einfach nicht, was nächstes Jahr ‚in‘ sein wird. Ich will also noch etwas warten.“

Im Moment verkörpert der Star die Rolle der Sansa Stark in der achten und letzten Staffel der HBO Serie ‚Game of Thrones‘. Als natürliche Blondine war es ungewohnt und seltsam für sie, sich die Haare für die Serie zu färben. Aber nachdem sich ihr Charakter von einem jungen Mädchen zu einer starken Frau entwickelt, verbindet auch sie die roten Haare mit einer starken Persönlichkeit.

Ein Beitrag geteilt von J O E J O N A S (@joejonas) am Jan 18, 2018 um 9:09 PST

Als Rotschopf ziemlich schüchtern

Sie sagt: „Als ein Rotschopf war ich erst ziemlich schüchtern. Ich war damals 13 und habe meine Haare rot gefärbt und mir gedacht: ‚Oh Gott, das ist so komisch, das bin nicht ich.‘ Aber meine Rolle in ‚Game of Thrones‘ hat das verletzliche und unsichere junge Mädchen in eine mächtige und selbstbewusste Frau verwandelt. Und immer, wenn ich an meine roten Haare denke, denke ich an eine starke Frau.“ Für die achte Staffel, die 2019 ins Fernsehen kommen soll, trägt Turner eine Perücke. Sie gibt jedoch zu, dass sie lieber ihre eigenen Haare zeigen würde, um sich besser in die Rolle versetzen zu können.