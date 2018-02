Verlosung: Robert Pattinson in "Good Time"

Montag, 26. Februar 2018, 17:50 Uhr

Robert Pattinson spielt in so gut wie noch nie! Wieder einmal zeigen die Safdie-Brüder, die bereits mit ihrem ausgezeichneten Independent-Film „Heaven Knows What“ das Publikum und Presse begeisterten, ihre Leidenschaft und ihr Wissen für außergewöhnliche Orte im Untergrund New Yorks.

Endlich erscheint der gadrenalingeladene Thriller „Good Time“ am 01. März digital und ab dem 09. März auch auf DVD und Blu-ray! Worum geht’s? Connie Nikas (Robert Pattinson) und sein geistig zurückgebliebener Bruder Nik Nikas (Ben Safdie) rauben eine Bank aus. Doch jeder Teil des Plans geht schief und Nik wird auf Rikers Island eingebuchtet und schwebt dort auf höchster Lebensgefahr. Nun versucht der besorgte Connie alles, um seinen geliebten Bruder zu befreien. Doch dieser Wettlauf gegen die Zeit wird auch für ihn aussichtsloser und gefährlicher. Wie weit wird er gehen? Kann er aus der irrwitzigen Spirale aus Gewalt und Chaos fliehen?

