Daniela Katzenberger begeistert mit Abschmink-Panne

Dienstag, 27. Februar 2018, 8:39 Uhr

Daniela Katzenberger präsentiert sich herrlich unperfekt. Die Kult-Blondine hat auf Instagram ein Video hochgeladen, in dem sie sich gerade abschminkt – eigentlich „der schönste Moment“, wie sie sich selbst freut. Doch entgegen dieser Ankündigung läuft prompt alles schief – und dem TV-Star fallen die langen künstlichen Wimpern ab.

Foto: Michelle Zillekens/WENN.com

Da lacht die Katze erstmal herzlich über so viel Tollpatschigkeit und amüsiert sich über sich selbst und den kuriosen Moment. Die 31-Jährige nimmt es also ganz locker, dass sie die Fans bei diesem Beauty-Fail sehen können und schiebt in einem zweiten Video lachend hinterher: „So und jetzt hab ich gemerkt, dass ich nur noch ein Abschminktuch hab und jetzt hängen mir die ganzen Wimpern im Gesicht.“

Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Feb 24, 2018 um 1:06 PST

Mit Wasser und Seife

Pustend bläst sich Daniela, die kirchlich mit Lucas Cordalis verheiratet ist, die Wimpern aus dem Gesicht und erklärt, das Problem nun auf die altmodische Art und Weise zu lösen: „Jetzt muss ich es doch mit Wasser und Seife probieren.“ Prompt überhäufen sich die positiven Kommentare auf ihrem Account. „Super authentisch die Frau“, „Du bist echt spitze, so natürlich, wie wir alle, tolle Frau, bleib so wie Du bist“ und „Du bist einfach soooo mega sympathisch und authentisch“, lauten nur wenige der begeisterten Beiträge.