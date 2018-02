Bachelor-Tralala: Paul Janke kritisiert Daniel Völz

Mittwoch, 28. Februar 2018, 9:24 Uhr

Der aktuelle Bachelor Daniel Völz (32) lässt in dieser Staffel bei den Ladies bekanntlich nichts anbrennen. Jeden Mittwochabend provoziert der Junggeselle aufs Neue und sorgt damit für ordentlichen Zicken-Zoff in der Show.

Endlich lässt sich Kristina fallen und kann die Zeit mit Daniel genießen. Foto: MG RTL D

„Es ist unnötig, alle zu küssen und sich durch zu probieren“, so Paul Janke im Interview mit dem Hamnburger Magazin ‚InTouch‘, der in der zweiten Staffel Rosen verteilte und fügt hinzu: „Zum Beispiel bei der Situation mit Yeliz: Sie saß auf dem Sofa und hat von ihrem Ex gesprochen. Schon da hat Daniel ja anscheinend gemerkt, dass es zwischen ihnen nicht passt. Dann muss er sie doch nicht auch noch küssen.“

Aber der sympathische Paul offensichtlich Spaß beim Zuschauen. „Wann gab es jemals eine Ohrfeige und drei Frauen, die keine Rose haben wollten.“

Ein Beitrag geteilt von Paul Janke (@jankepaul) am Feb 27, 2018 um 8:16 PST

Für die Sendung sei das ja super, allerdings zweifle Janke daran, dass es auch für Daniel Völz so toll bleiben werde. „Daniel sorgt natürlich für extra Zicken-Zoff im Haus, wenn jede von ihrem Einzel-Date wiederkommt und erzählt, dass sie geknutscht haben. Ich finde: Küss die, mit denen du es dir wirklich vorstellen kannst und schick die anderen nach Hause. Schließlich sind da auch Gefühle mit im Spiel.“

Weiter geht’s in Vietnam

Ex-RTL-Rosenverteiler Sebastian Pannek (31) regte sich ja auch schon auf: „Bisher war es eine Dating-Show mit einem gewissen Anspruch. Jetzt sinkt das Niveau.“ Auf Anfrage von ‚InTouch‘ findet er aber sichtlich gemäßigtere Worte und sagt über sein Telefonat mit Daniel: „Wie er mit Frauen klarkommt, musste ich ihm nicht erklären. Wenn es seine Art ist, eine Frau durch Küssen besser kennenzulernen, dann ist das ja in Ordnung.“

Ein Beitrag geteilt von Sebastian Pannek (@sebastian.pannek) am Jan 13, 2018 um 11:20 PST

Nach Miami, Texas und den Homedates in Deutschland geht es für den Bachelor und die verbliebenen drei Damen in dieser Woche nach Vietnam, wo Daniel noch einmal die Gelegenheit haben wird, mit jeder Einzelnen romantische Momente zu zweit zu genießen. „Ich habe sehr intensive Gefühle den Ladys gegenüber. Aber so richtig klar sind sie noch nicht. Ich weiß, dass die Dreamdates helfen werden, mir Klarheit zu verschaffen“, gesteht Daniel vorab.