Kader Loth über ihren Kinderwunsch

Mittwoch, 28. Februar 2018, 21:18 Uhr

Kader Loth möchte unbedingt Mama werden. Die 44-Jährige leidet an Endometriose und kann aufgrund der Krankheit leider keine Kinder mehr bekommen. Ihr Leiden wurde so stark, dass sie sich vor kurzem sogar ihre Gebärmutter entfernen lies.

Foto: AEDT/WENN.com

Auf natürlichem Weg wird es nun leider nichts mehr mit dem Kinderwunsch. Daher möchte es Kader nun Kim Kardashian West gleichtun und denkt über eine Leihmutter nach. Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung offenbarte der TV-Star: „Sollten meine Eierstöcke noch intakte Eizellen produzieren, würde ich über eine Leihmutterschaft nachdenken.“ Bisher haben Kader und ihr Ehemann Ismet Atli, die im vergangenen September geheiratet haben, bereits auf natürlichem Weg und durch künstliche Befruchtung versucht, schwanger zu werden. Leider aber ohne Erfolg!

Meist gegoogelte Prominente

Auch wenn es privat also gerade nicht rund läuft, muss sich die Ex-Dschungelcamperin zumindest keine Sorgen um ihre Bekanntheit machen. Im vergangenen Jahr zählte sie zu den meist gegoogelten Prominenten. Google veröffentlichte ein Ranking der am meist gesuchten Persönlichkeiten der Deutschen und das TV-Sternchen belegt den dritten Platz. In der Rangliste hat sie nur gegenüber der Youtuberin Shirin David und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump das Nachsehen.