Kaia Gerber ist neues Gesicht für Chanel

Mittwoch, 28. Februar 2018, 8:45 Uhr

Kaia Gerber ist weiter auf der Erfolgsspur – nun wurde sie als das Gesicht der Chanel-Handtaschenkollektion Frühjahr/Sommer 2018 bekannt gegeben.

Foto: FashionPPS/WENN.com

Die Tochter von Cindy Crawford lief erstmals im Oktober 2017 für Chanel über den Runway und ist seitdem aus der Modelshow des Fashion-Labels nicht mehr wegzudenken. der neuerdings vollbärtige Karl Lagerfeld persönlich wählte die 16-Jährige schließlich zu seiner Muse aus. Nun wurde ihr eine ganz besondere Ehre zuteil, denn sie wurde dafür ausgewählt, die neueste Handtaschenkollektion des Mode-Unternehmens zu präsentieren.

Das Shooting dafür fand in der ehemaligen Wohnung von Design-Ikone Coco Chanel in Paris statt. Abgelichtet wurde die junge Schönheit von Karl Lagerfeld höchstpersönlich.

Ein Beitrag geteilt von CHANEL (@chanelofficial) am Jan 26, 2018 um 12:06 PST

Mondäne Werbefotos

Auf den Bildern sitzt beziehungsweise liegt Kaia auf einem Sofa vor dem Bücherregal der verstorbenen Modelegende. In Händen hält sie jeweils eine der wertvollen neuen Taschen: die ‚Gabrielle‘ und die ‚Boy Bag‘. Ihr Outfit ist dabei typisch klassisch-Chanel. Besonders gut zur Geltung kommen auch die langen, schlanken Beine der Beauty, während sie mit ausdrucksstarken Augen in die Kamera blickt. Damit hat Kaia also einen weiteren großen Schritt in Richtung einer international erfolgreichen Modelkarriere getan. Ihre Mama Cindy ist sicherlich stolz auf das, was die hübsche Brünette bereits in so jungen Jahren erreicht hat.