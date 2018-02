Keira Knightley kämmt sich "niemals" die Haare?

Mittwoch, 28. Februar 2018, 19:58 Uhr

Keira Knightley kämmt sich an ihren freien Tagen wirklich niemals ihre Haare. Der Alltags-Look der 32-jährigen Schauspielerin ist minimalistischer als man denken würde und sie kämmt sich sogar selten ihre Haare oder trägt Make-up, wenn sie gerade nicht filmt.

Foto: John Rainford/WENN.com

Im Gespräch mit ‚Elle.co.uk‘ sagte sie: „Ich trage wahrscheinlich sehr viel weniger Make-up als damals, als ich angefangen habe [zu arbeiten]. Ich arbeite wirklich gerne mit wunderbaren Make-up-Artists zusammen, mit wunderbaren Friseuren, und kreiere gerne einen bestimmten Look und eine Fantasie. Aber mein Alltags-Look ist wirklich so, dass ich mir nicht die Haare kämme und sehr wenig Make-up auftrage. Ich bin ein Mädchen der Extreme, aber mir machen beide Sachen Spaß.“

Die ‚Fluch der Karibik‘-Schauspielerin musste über die Jahre ihre Haare für verschiedene Rollen verändern und ihr Lieblings-Charakter-Look war der der Cecilia in ‚Abbitte‘.

Es gab auch schreckliche Styles

Sie erklärte: „‚Abbitte‘ war ein sehr guter, ich liebe diese Haarfrisur. Mir gefiel auch ‚Anna Karenina‘ sehr gut, die Haare darin waren toll und dann kommt dieses Jahr auch noch ‚Colette‘ – sie ist einfach verdammt cool. [Die französische Schriftstellerin Sidonie-Gabrielle Colette] hat Grenzen durchbrochen und ihr Aussehen ist quasi ihre eigene Erfindung.“ Keira musste sich dank ihrer Arbeit aber auch schon mit einigen „schrecklichen“ Styles anfreunden. Sie erzählte: „Als ich an ‚Alles was wir geben mussten‘ arbeitete, hatte ich solch perfekte, moderne Locken und dann sagten sie ‚Nein, das funktioniert nicht in dem Film‘. Also schnitten sie mir die Haare total schief und es sah furchtbar aus.“