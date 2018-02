Mel B: Bestätigt sie hier Spice-Girls-Auftritt bei Harrys und Meghans Hochzeit?

Mittwoch, 28. Februar 2018, 8:51 Uhr

Mel B hat scheinbar bestätigt, dass die Spice Girls bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle auftreten werden. Das glückliche Paar wird sich im Mai das Jawort geben. Schon länger wird nun darüber spekuliert, welche Musiker bei der Hochzeitsfeier singen werden.

Foto: FayesVision/WENN.com

So wies Ed Sheeran bereits entsprechende Munkeleien über seinen Auftritt zurück und erklärte, gar nicht gefragt worden zu sein. Wie es nun aussieht, fällt die Wahl der royalen Turteltauben auf die britische Kult-Girlgroup. Bei einem Auftritt in der US-Talkshow ‚The Real‘ am Dienstag (27. Februar) wurde Mel B gefragt, ob sie bei der Hochzeitszeremonie am 19. Mai in der St George’s Chapel dabei sein wird. In ihrer Antworte bejahte sie nicht nur ihre Anwesenheit, sondern verriet auch noch, dass ihre restlichen Bandkolleginnen – Victoria Beckham, Mel C, Emma Bunton und Geri Horner – ebenfalls geladene Gäste sind.

„Ich werde hingehen. Ich weiß nicht, ob ich das hätte sagen sollen. Wir fünf Spice Girls haben [eine Einladung bekommen]. Warum bin ich so ehrlich?“, zeigte sich die Musikerin reumütig über ihre Offenheit.

Persönliche Einladungen

Wie genau die Einladungen aussahen, wollte Mel B jedoch nicht verraten, da sie es für „zu persönlich“ hielt. Prompt wurde das Gespräch auf die Frage gelenkt, ob die Spice Girls beim royalen Empfang nach der kirchlichen Trauung singen würden. Daraufhin reagierte die 42-Jährige sichtlich ertappt und warf ihre Karteikarten in die Luft, was die Moderatoren der Show zum Jubeln brachte. Mel meinte verlegen: „Ich schwöre, ich muss einfach… Ich muss gehen, ich werde gefeuert werden. Ich werde gefeuert werden.“