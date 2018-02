Normani Kordei schreibt Musikgeschichte. Normani wer?

Mittwoch, 28. Februar 2018, 19:00 Uhr

Normani Kordei hat Popmusik-Geschichte geschrieben, indem sie den höchsten Soloeinstieg in die ‚Billboard Hot 100‘-Charts von einem Girlgroup-Mitglied erzielte.

Foto: FayesVision/WENN.com

Die Kollaboration der 21-jährigen Fifth-Harmony-Sängerin mit Khalid namens ‚Love Lies‘ stieg direkt auf Platz 43 der Charts ein. Somit hat der Musik-Star sogar Destiny’s Child ausgestochen, da Beyoncés Debüt-Single ’03 Bonnie & Clyde‘ Platz 56 und Kelly Rowlands ‚Dilemma‘ Platz 53 erzielten. Die Sängerin bedankte sich für diesen Erfolg via Twitter bei ihren Fans: „Danke, dass ihr mir diese Chance gegeben habt. Danke für eure bedingungslose Liebe und Hingabe. Ich sehe euch alle und ich schätze es sehr, was ihr alles tut, um meine Vision zu unterstützen. Ich liebe euch mehr, als ich es ausdrücken kann. Ich bin für immer dankbar. Ihr habt mein Herz. Ihr alle seid der shiii.“

Camila Cabello stieg erst auf Platz 97 ein

Die ‚Work from Home‘-Hitmacher sind die erste Girlgroup, von denen gleich drei Mitglieder in die ‚Billboard Hot 100‘ einzogen. Doch auch ihre ehemaligen Band-Kolleginnen konnten ihr bei weitem nicht das Wasser reichen. Camila Cabellos Single ‚I Know What You Did Last Summer‘ mit Shawn Mendes landete auf Platz 97, während Lauren Jaureguis Mitwirkung an Halseys ‚Strangers‘ nur Platz 100 erreichte.