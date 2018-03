Dylan Joel: Frischware von Down Under

Donnerstag, 01. März 2018, 22:39 Uhr

Der in Melbourne beheimatete australische Singer/Songwriter und Rapper Dylan Joel meldet sich in Begleitung seiner brandneuen Single “Run To The River” zurück und veröffentlichte kürzlich das dazugehörige Musikvideo, das in der kalifornischen Wüste gedreht wurde.

Foto: Dylan Joel/Facebook

“Der Song bedient sich aus traditionellen Blues-Elementen. Daher stammt auch die Idee des Flusses als etwas Heiliges, als Lebenselixier, sowie die des Teufels, der einen in Versuchung führen möchte. Thematisch handelt der Song jedoch von den Herausforderungen, denen wir uns als Gesellschaft aktuell stellen müssen”, beschreibt Dylan Joel.

2015 veröffentlichte der charismatische Künstler sein Debütalbum “Authentic Lemonade”, das von Triple J seinerzeit zum Album der Woche gekürt wurde. Seither arbeitete Dylan an äußerst vielversprechendem neuen Material. Man darf gespannt sein.