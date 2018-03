Toni Braxton: Neues Album "Sex and Cigarettes"

Donnerstag, 01. März 2018, 21:58 Uhr

In diesem Jahr feiert Toni Braxton ein ganz besonderes Jubiläum: 25 Jahre ist die Sängerin, Songwriterin und Produzentin im Musik-Business und feiert dies mit einer neuen Veröffentlichung.

Foto: Derrick Salters/WENN.com

Die 50-Jährige meldet sich nun lautstark zurück und veröffentlicht am 23. März ihr neuntes Studioalbum „Sex and Cigarettes“. Mit ihrem letzten Album „Love, Marriage & Divorce“, das 2014 auf den Markt kam und gemeinsam mit Babyface entstanden ist, hat Toni Braxton einen weiteren Grammy gewonnen. „Sex and Cigarettes“ hat die Sängerin coproduziert und enthält nicht nur die gemeinsame Single „My Heart“ mit Colbie Caillat, sondern auch die bereits veröffentlichten Singles „Deadwood“ und „Long As I Live“ und viele weitere brandneue Songs.

Tour in Europa noch unklar

In den USA wird Toni Braxton zudem auf Tour gehen, ob und wann Termine in Europa hinzukommen, ist noch offen. Die neue Single „Long As I Life“ gibt jedenfalls schon einmal einen Vorgeschmack auf einen wundervollen fluffigen Retrosound!

Braxton hat sieben Grammys gewonnen, wurde mit etlichen Platin- und Gold-Awards ausgezeichnet und zählt zu den wenigen weiblichen Künstlern, die von ihrem Debütalbum (1993) weltweit über 10 Millionen Exemplare verkauft hat.