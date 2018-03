Vor den Oscars: Harvey Weinstein auf der Besetzungscouch

Donnerstag, 01. März 2018, 21:43 Uhr

Street-Art-Künstler „Plastic Jesus“ hat sich wie jedes Jahr pünktlich vor der Oscar-Gala mit einem temporären Kunstwerk zu Wort gemeldet, wo er erneut die dunkle Seite Filmindustrie anprangert. Diesmal sitzt der gefallene Hollywood-Mogul Harvey Weinstein auf einem Sofa – einer sinnbildlichen Besetzungscouch.

Foto: WENN

Das Kunstwerk wurde absichtlich so gestaltet, dass Passanten direkt neben Weinstein sitzen und mit ihm Fotos machen können. Weinstein hält in seiner rechter Hand eine Oscar-Statue, die nicht zufällig ziemlich nahe an seiner Leistengegend platziert ist.

Der Künstler erklärte dazu dem ‚Hollywood Reporter‘: “Jahrelang wurde die Ausbeutung vieler Hoffnungsträger und bekannter Namen in der Branche unter den Teppich gekehrt, und ihre Klagen über Belästigung und sexuellen Missbrauch wurden ignoriert oder schlimmer. Hoffentlich wird jetzt im Lichte der jüngsten Vorwürfe gegen viele führende Persönlichkeiten in Hollywood aufgeräumt.“

Er wolle Weinstein mit dieser Installation lächerlich machen, denn auch das helfe, dessen Macht zu beseitigen.

Foto: WENN

Jedes Jahr eine neue Gold-Skulptur

Die Skulptur, die sich vor dem Motel La Brea auf dem Hollywood Boulevard befindet, ist diesmal eine Zusammenarbeit zwischen Plastic Jesus, bekannt für seine jährlichen Oscar-Installationen, die auf Hollywoods dunkle Seite abzielen, und Joshua „Ginger“ Monroe, dem Künstler hinter den berüchtigten Donald-Trump-Statuen.

„Plastic Jesus“ hatte in den vergangenen Jahren vor allem die berühmte Oscar-Statue variiert. Mal zeigte er einen vergoldeten Kanye West als Jesus, ein anderes Mal den Oscar koksend auf dem roten Teppich oder sich eine Heroinspritze setzend – sowie als Stripperin an einer Lapdance-Stange.

