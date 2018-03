Verlosung "Doctor Thorne": Für Fans und Liebhaber von „Downtown Abbey“!

Freitag, 02. März 2018, 21:28 Uhr

Die vierteilige britische Miniserie „Doctor Thorne“ ist erstmals in Deutschland auf DVD und Blu-ray erhältlich und erscheint

mit umfangreichem Bonusmaterial. Es ist der nächste Serienhit von Oscar-Preisträger und „Downton Abbey“-Schöpfer Julian Fellowes („Gosford Park“, „Victoria – Die junge Königin“, „Geliebte Lügen“).

Foto: capelight pictures

Eine amüsante, charmante Erzählung für Fans und Liebhaber der Serie „Downton Abbey“, basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage des beliebten viktorianischen Schriftstellers Anthony Trollope.

Und darum geht’s

Doctor Thomas Thorne (Tom Hollander) lebt gemeinsam mit seiner Nichte Mary (Stefanie Martini) in dem kleinen Dorf Greshamsbury. Die junge Frau ist schön, klug und begabt, doch um eine wirklich gute Partie auf dem Heiratsmarkt abzugeben, fehlen ihr die finanziellen Mittel.

Als Lady Arabella Gresham (Rebecca Front) erfährt, dass ihr Sohn Frank (Harry Richardson) sich unsterblich in Mary verliebt hat und mit ihr durchbrennen will, setzt sie alles daran, das junge Paar zu entzweien. Die Gattin des örtlichen Gutsherrn hat nämlich andere Pläne für ihren einzigen männlichen Nachkommen: Mit seiner Heirat entscheidet sich die Zukunft der Familie – und so soll Frank die wohlhabende amerikanische Erbin Martha Dunstable (Alison Brie) zum Altar führen.

Foto: capelight pictures

