"Der Bachelor": Finalistin Kristina schon längst vergeben?

Samstag, 03. März 2018, 9:41 Uhr

Ist ‚Der Bachelor‘-Kristina schon längst vergeben? Die diesjährige Staffel der RTL-Kuppelshow lässt keinen Tralala-Skandal aus. Erst küsst sich der Bachelor Daniel Völz ungeniert durch die weiblichen Kandidatinnen, provoziert Zickenkriege unter den Mädchen und zieht ganz nebenbei den Unmut zahlreicher prominenter Zuschauer auf sich und nun das!

Kristina oder Svenja, welche der Ladys schickt Daniel nach Hause? Foto: MG RTL D

Die Finalistin Kristina Yantsen soll bereits in festen Händen sein, heißt es jetzt. Würde sich die 24-Jährige also gar nicht freuen, wenn sie in der letzten Nacht der Rosen den Vorzug vor ihrer Konkurrentin Svenja von Wrese bekommt? Die Gerüchteküche ist jedenfalls fleißig am Brodeln. Naja die Show wurde im Spätherbst abgedreht, in der Zwischenzeit kann da schon viel passieren.

Bereits die viertplatzierte Janine Christin hat ja angedeutet, dass Kristina gar nicht mehr wirklich auf der Suche nach Liebe ist.

Kristina und Daniel genießen die Zweisamkeit. Foto: MG RTL D

Angeblicher Freund spricht

Nun meldet sich der angebliche Freund der ‚Bachelor‘-Kandidatin zu Wort und verrät dem ‚OK‘-Magazin: „Ich mag Kristina, und sie hat jetzt Daniel und ich will ihr da auch nicht dazwischenfunken. Wenn Daniel oder sonst wer von mir erfährt, wäre das nicht gut.“ Das Liebeswirrwarr scheint mit dieser Aussage auf jeden Fall weiter zu gehen. Allerdings ist auch der 32-jährige Bachelor selbst nicht ganz unschuldig. Er soll sich ja bereits mit der ehemaligen ‚Love Island‘-Kandidatin Chethrin Schulze treffen. (Instagram-Bild ganz unten)

Es bleibt abzuwarten, ob diese Geheimnisse in der letzten Nacht der Rosen noch für ein böses Erwachen sorgen.

Ein Beitrag geteilt von Chethrin Schulze (@chethrin_official) am Feb 20, 2018 um 2:43 PST

Die Finalistinnen

Neben Kristina Yantsen steht jedenfalls noch Svenja von Wrese im Finale dieser lächerlich durchkomponierten Kuppelshow. Die 24-Jährige Kristina arbeitet als Tänzerin und Model und hat bereits in einigen Musikvideos mitgewirkt. Nebenbei holt die zielstrebige Brünette derzeit ihr Abitur nach.

Und Svenja? Die ist selbstständige Make-up Artistin und lebt in Mörfelden-Walldorf. Ihre Freizeit verbringt die 22-Jährige gerne mit lesen, Kunst und Yoga und „ich interessiere mich für spirituelle Themen“.