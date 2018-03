Daniela Katzenberger: Seitenhieb gegen GNTM

Sonntag, 04. März 2018, 11:46 Uhr

Daniela Katzenberger nimmt die dünnen Models in Heidi Klums Show auf die Schippe. Die 34-Jährige ist dafür bekannt, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. So zeigt sie auch ganz offen, was sie über die Fernsehsendung von Modelmama Heidi Klum und ihre Mädels in ‘Germanys Next Topmodel‘ hält.

Foto: WENN.com

Ihre Haltung über die dünnen Teilnehmerinnen machte sie in einem Video auf Instagram deutlich. In dem Clip sieht man sie, wie sie genüsslich in ein Stück Fleisch beißt und dazu meint: „Also, ich weiß nicht, wie’s euch geht, aber ich kriege immer so Hunger, wenn ich Heidi Klum gucke.“ Darunter schrieb sie: „Wem geht’s auch so?“. Ihr kleiner Diss gegen Klums Schönheitsideal kam zumindest bei ihren Fans gut an.

Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Mär 1, 2018 um 11:39 PST

„Oh Gott, ich bin so fett“

So kommentierte ein Follower mit „Da hast recht. Diese Hungermodels“, während ein anderer meinte: „Ich würde denen gerne ein Schnitzel hinwerfen“.

Bereits Anfang Februar kritisierte die TV-Blondine die Figuren der Kandidatinnen. Damals postete sie ein Foto, auf dem die GNTM-Teilnehmerinnen allesamt im Bikini zu sehen waren. Als Bildunterschrift fügte sie hinzu: „Oh Gott, ich bin so fett. Wer fühlt sich genauso?“