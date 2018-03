"Grey's Anatomie": Kevin McKidd mit Überraschung im Doppelpack

Sonntag, 04. März 2018, 16:50 Uhr

Kevin McKidd hat geheiratet und wird demnächst Vater. Der ‘Grey’s Anatomy‘-Darsteller verkündete auf seiner Website ‘KevinMcKiddOnline‘, dass er seine Freundin Arielle Goldrath geheiratet hat und mit ihr das erste gemeinsame Kind erwartet.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

So schrieb er: „Arielle und ich sind sehr glücklich, unsere Hochzeit bekannt zu geben sowie unser neues Baby, das bald unsere Familie erweitern wird. […] Es gibt so vieles, wofür wir dankbar sind und wir sind ebenso gespannt, welche Abenteuer 2018 auf uns alle warten!“

McKidd hat bereits zwei Kinder aus der Beziehung mit seiner Ex-Frau Jane Parker, von der er sich im Dezember 2016 scheiden ließ. Der 18-jährige Joseph und die 16-jährige Iona haben ihrem Vater bereits ihren Segen gegeben. „Meine Kinder freuen sich ebenfalls mit uns und erwarten sehnlichst die Ankunft ihres neuen Geschwisterchens!“

Ein Beitrag geteilt von Kevin McKidd (@therealkmckidd) am Jan 2, 2018 um 2:32 PST

Foto mit der Braut

Der Schauspieler teilte ein Foto von sich und seiner frischangetrauten Ehefrau. Dabei trug der gebürtige Schotte einen Kilt, während Arielle in einem weißen Spitzenkleid an seiner Seite zu sehen ist. Die 29-Jährige ist Privatköchin und Tierrechtsaktivistin und wurde im Januar dieses Jahres das erste Mal öffentlich an McKidds Seite gesehen, als dieser ein gemeinsames Bild auf Instagram postete, auf dem sie beide Cowboy-Hüte tragen. Darunter schrieb der Star: „Frohes neues Jahr an alle. Liebe Grüße von uns! Lieben euch alle!!“