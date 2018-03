Kylie Jenner teilt hier erstes Video von Tochter Stormi

Sonntag, 04. März 2018, 8:45 Uhr

Kylie Jenner postete das erste Foto von Stormi, auf dem ihrer Tochter komplett zu sehen ist. Das erste Kind der 20-Jährigen aus der Beziehung mit ihrem Freund Travis Scott kam vor über einem Monat, am 01. Februar, auf die Welt.

Foto: FayesVision/WENN.com

Auf Snapchat ließ die junge Mama ihre Fans nun an ihrem Glück teilhaben, und veröffentlichte am Samstag (03. März) ein Foto, auf dem die Kleine komplett zu sehen ist. Kylie postete bereits zuvor ein paar Bilder von Stormi auf Social Media, diese verdeckten den Sprössling jedoch immer ein Stück weit. So zeigte sie einmal ein Bild, wie die kleine Hand ihrer Tochter ihren Daumen festhält, während das Gesicht des Wonneproppens nicht erkennbar war.

„Mein hübsches Mädchen“

Ein anderes mal sah man, wie die TV-Darstellerin ihr Baby auf dem Arm hielt, dessen Gesicht aber ebenfalls der Kamera abgewandt war. Zusätzlich zum Foto teilte Kylie außerdem ein Video, das Stormi zeigt, wie sie an ihrem Schnuller nuckelt. Dazu schrieb der Star: „Mein hübsches Mädchen“. Kylie scheint sich bereits perfekt in ihrer Mutterrolle eingefunden haben.

So verriet kürzlich ein Insider gegenüber dem ‘People‘-Magazin: „Kylie ist seit einem Monat Mutter und liebt es immer noch. Es ist anstrengend, aber sie liebt es, Mutter zu sein und genießt es wirklich, all die Verantwortung zu übernehmen, die es mit sich bringt. Sie macht ihre Hände schmutzig, wenn sie Windeln wechselt und ist sehr aufmerksam. Sie achtet darauf, dass Stormi genug isst und schläft. Kylie bringt sich aktiv und praktisch mit ein, aber natürlich hat sie auch Hilfe.“