Stefanie Giesinger: Zwei Kinder und verheiratet

Sonntag, 04. März 2018, 9:08 Uhr

Stefanie Giesinger gehört zu den ehemaligen Gewinnerinnen bei ‚Germany’s next Topmodel‘, die noch immer im Gespräch sind und eine Menge dafür tun. Zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen.

Stefanie Giesinger und Marcus Butler im November bei den GQ-Awards. AEDT/WENN.com

Die 21-Jährige, die mit dem britischen Youtuber Marcus Butler (25) verhandelt ist, sprach jetzt über ihre private Zukunft. So denke sie zum Beispiel noch lange nicht über Kinder nach, verriet das Model im Interview mit der ‚Bild am Sonntag‘ ziemlich ehrlich: „Ich brauche noch sieben Jahre um Kind zu sein, mich auszutoben, die Welt zu bereisen.“

Nicht die ganze Zeit am Handy

Das 1,77m große Model fügte hinzu: „Die Leute können auf Instagram sehen, wo ich gerade bin, mich kann jeder im Netz finden. Ich gehe mit meinem Leben so offen um, dass ich gar keine Sorgen mehr habe, gehackt zu werden.“ Allerdings beschäftigt sich Stefanie nicht permanent mit ihrem Smartphone, wie sich angesichts ihrer Aktivitäten vermuten lässt: „Mich nervt es tierisch, wenn jemand die ganze Zeit am Handy ist.“

Ein Beitrag geteilt von Marcus Butler (@marcusbutler) am Jan 22, 2018 um 9:17 PST

Wo sie sich in zehn Jahren sieht, verriet Giesinger in dem Interview auch: „Da habe ich zwei Kinder, bin verheiratet und lebe hoffentlich in einem herrlichen Haus. Ganz langweilig und schön…“ Sie liebe schließlich „das Klischee und liebe die Liebe!“

Die Schöne gewann 2014 die neunte Staffel der Castingshow Germany’s Next Topmodel“. eit 2016 ist sie mit YouTuber Marcus Butler zusammen.