Die Geissens: Spiritueller Hokuspokus

Montag, 05. März 2018, 19:49 Uhr

Heute Abend gibt es um 20.15 Uhr bei RTL eine Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie„. Auf Langkawi vor der Nordwestküste von Malaysia regnet es in Strömen: Die perfekte Gelegenheit, um auf der Indigo Star klar Schiff zu machen.

Foto: RTL II

Dabei entdeckt Robert eine kaputte Krieger-Statue mit scheinbar magischen Kräften und versucht sie wieder zusammenzukleben. Währenddessen hat Carmen die Yoga- und Reikimeisterin Doris eingeladen. Die Geissens finden sich dann kurze Zeit später mitten im spirituellen Hokuspokus wieder…

Carmen und Robert holen sich kurzum einen Fachmann für Innengestaltung aufs Boot. Wenig begeistert von dessen Vorschlägen, suchen die beiden selbst nach Stoffresten und werden unter dem Bett fündig. Dort entdeckt Robert auch einen längst vergessenen Schatz: Eine alte zerbrochene Krieger-Figur aus Mexiko. Der Millionär versucht alles, um die Statue der Männlichkeit wieder zusammenzubauen und anschließend zu dekorieren – sehr zum Leidwesen seiner Frau.

Foto: RTL II

„Ist das ein Leichentuch?“

Um Robert von seinen Rückenschmerzen zu heilen, hat sich Yoga- und Reikimeisterin Doris etwas überlegt. Eine Reiki-Session soll ja angeblich Blockaden lösen und Ausgeglichenheit bringen. Der ansonsten wenig spirituell veranlagte Robert bleibt zwar skeptisch, lässt sich jedoch überreden… Doris: „Das riecht doch toll.“ Robert: „Hinterher kannst du mich dann als geräucherten Aal verkaufen.“ Dann legt ihm die junge Frau ein Tuch über den Körper. Scherzkeks Robert: „Ist das ein Leichentuch?“ Bevor es losgeht, hakt Doris nochmal nach: „Ist das okay, wenn ich heute eine Reiki-Session an dir vornehme? Bist du damit einverstanden?“ Robert: „Das hört sich gefährlich an. Ich sage jetzt mal ja.“

Foto: RTL II

Zu Roberts Belustigung entspannen die Mädels dann später bei meditativen Atem- und Dehnübungen. Doch als Meisterin Doris auch noch mit einem Geheimrezept zur Leberreinigung ankommt, ist auch bei den Damen die Begeisterung hinüber. Robert kontert mit einer kreativen Eigenkreation…