Gary Oldman freut sich ab jetzt wieder auf sein normales Leben

Montag, 05. März 2018, 20:59 Uhr

Der britische Superstar Gary Oldman freut sich darauf, sein „Leben wiederzubekommen“, nachdem die diesjährige Saison der Preisverleihungen zu Ende ist.

Gary Oldman und seine Gattin Gisele Schmidt. Foto: Phil McCarten / A.M.P.A.S.

Der 59-jährige Schauspieler hat eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, darunter ein Screen Actors Guild Award, ein BAFTA, ein Golden Globe, ein Critics‘ Choice Award und nun ein Oscar für seine Darstellung des Winston Churchill in ‚Die dunkelste Stunde‘. Obwohl diese Würdigung seiner Arbeit „wunderbar“ sei, kann es der britische Star kaum abwarten, wieder zur Normalität zurückzukehren.

„Die meisten Leute lieben einen“

Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ erklärte er bezüglich der Preisverleihung am gestrigen Sonntag: „Es ist wunderbar. Man kann sich darüber nicht beschweren. Die Leute, die meisten, lieben einen. Die Arbeit wird gewürdigt. Dies hält jetzt schon seit Ende August an, also freue ich mich darauf, mein Leben zurückzubekommen und keine Termine mehr zu haben, bei denen ich irgendwo hin und mich gut anziehen muss.“

Michael Baker / A.M.P.A.S.

Gary gab zu, dass die letzten Monate „herausfordernd“ für seine Frau Gisele Schmidt gewesen seien, da sie sich im Rampenlicht unwohl fühle. Sie wollte ihn aber trotzdem auf den roten Teppich begleiteten, um seinen Erfolg zu feiern. „Ich muss mich mehr als bei irgendjemand anderem bei meiner Frau bedanken, denn, anders als bei uns Männern, können Frauen niemals zweimal das Gleich anziehen. Als jemand, der das Rampenlicht nicht mag und nicht gerne fotografiert wird, war es herausfordernd“, zeigte sich der Preisträger dankbar.