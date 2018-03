Khloé Kardashian: Es wird ein...

Montag, 05. März 2018, 10:55 Uhr

Khloé Kardashian hat das Geschlecht ihres ungeborenen Babys verraten. Die Reality-Darstellerin hat endlich das Geheimnis gelüftet: Sie und ihr Partner Tristan Thompson dürfen sich auf ein kleines Töchterchen freuen!

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Damit passt Khloés Nachwuchs perfekt in die Rasselbande bestehend aus Kylie Jenners vier Wochen alter Tochter Stormi und Kim Kardashian Wests zwei Monate alter Tochter Chicago – die nächste weibliche Generation des Kardashian-Jenner-Clans ist also gesichert. Die aufregenden Neuigkeiten offenbarte die 33-Jährige am Sonntag (4. März) auf ihrem Twitter-Account.

„Gott gibt uns, was wir brauchen! Sein Timing ist niemals falsch! Meine Hormone waren bei dieser News in außerordentlicher Form. Ich freue mich jetzt so sehr, dass meine Tochter für alle Ewigkeit beste Freundinnen in Chicago und Stormi haben wird!! Gott ist großartig!!! Danke Gott für unsere Prinzessin“, schrieb die Blondine, die von ihren Gefühlen sichtlich überwältigt war.

Ein Beitrag geteilt von Khloé (@khloekardashian) am Mär 2, 2018 um 12:38 PST

„Ich hoffe wirklich, Kylie lügt“

Auch in der Familienshow ‚Keeping Up With the Kardashians‘ wurde die große Enthüllung preisgegeben. Khloés Arzt verriet Kylie nämlich das Geschlecht des Babys, woraufhin die 20-Jährige dies an ihre Halbschwester weitergab. Khloé konnte die Neuigkeit jedoch erst gar nicht fassen, da sie fest davon überzeugt war, einen Jungen zu bekommen. „Ich hoffe wirklich, Kylie lügt“, sagte sie so. Überhaupt das Geschlecht zu erfahren jagte der Amerikanerin große Angst ein. „Ich bin so verängstigt und nervenschwach, zu erfahren, was ich habe“, gestand sie.