Beatrich: Heiße Frischware aus Litauen

Dienstag, 06. März 2018, 10:24 Uhr

mit ihren 19 Jahren ist Beatrich schon jetzt eine der vielversprechendsten Newcomerinnen der Popmusik. Allein ihre letzte Single „Superstar“ wurde seit der Veröffentlichung im Sommer 2017 über 9 Millionen Mal auf YouTube wiedergegeben.

Foto: Dainius Sciuka

Aufgewachsen in einem großen Haus direkt am Wald, verbrachte die Litauerin den Großteil ihrer Kindheit in der Natur und selbsterschaffenen Fantasiewelten. Bald entdeckte sie die Musik: „Meine Familie besitzt ein altes Klavier das damals zu meinem besten Freund wurde. Ich habe nie wirklich gelernt Klavier zu spielen weil ich keinen Unterricht bekam, also habe ich einfach gespielt was sich gut anhörte und begann dazu zu singen.“

Die poppigen Melodien und Texte schreibt sie selbst, für die erfrischenden Beats sorgt Produzent Ben. Die daraus entstehenden Songs verschaffen ihr auf Spotify mehr als 315.000 Hörer monatlich, davon knapp 100.000 Hörer allein aus Deutschland.

„Bei mir dreht sich jetzt alles um die Musik“

Mit ihrer lässigen und offenen Art kommt die Newcomerin auch in den sozialen Medien gut an, so folgen ihr auf Instagram knapp 60.000 Fans, auf Facebook 12.000. Kürzlich erhielt die Sängerin den Litauischen Music Award (M.A.M.A.) für „Best Breaktrough“ sowie „Song of the Year“ für ihre Single „Superstar“. Insgesamt wurde die junge Sängerin vier Mal nominiert.

Foto: Dainius Sciuka

„Ich bin ein bisschen anders als meine Freunde. Ich gehe nicht wirklich auf Parties oder in Clubs, außer ich spiele eine Show. Bei mir dreht sich jetzt alles um die Musik. Ich lebe Musik. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich Interesse mich überhaupt nicht für irgendwelche Marken und meine Hobbies, nun ja; ich mag alles dass mir einen Adrenalinschub verpasst, wie Paintball oder Ski fahren. Wie jeder andere habe ich aber natürlich auch Musiker die mich inspirieren. Das sind vor allem Tove Lo und Ed Sheeran.“

Die neue Beatrich-Single „Everything You Say“ ist ab sofort erhältlich.