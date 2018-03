Ellie Goulding muss nur noch kurz die Welt retten

Dienstag, 06. März 2018, 20:14 Uhr

Britenstar Ellie Goulding fühlte sich schon als kleines Mädchen im Einklang mit der Natur und will ein Zeichen setzen. Die ‚Love Me Like You Do‘-Hitmacherin will sich an der WWF ‚Earth Hour‘ beteiligen, die am 24. März um 21.30 Uhr deutscher Zeit stattfinden wird.

Foto: WENN.com

Sie wird dafür eine Stunde in der Dunkelheit sitzen, um die Welt zu verändern und unseren Planeten zu retten. Bei einer WWF Frage-Antwort-Runde erklärte Goulding: „Ich habe mich schon immer mit der Natur verbunden gefühlt. Da ich auf dem Land aufgewachsen bin, habe ich eine innige Liebe und Nähe zur Umwelt entwickelt. Erst wenn du diese Umgebung verlässt, merkst du, welchen positiven und fundamentalen Effekt es auf dich hatte. Es erstaunt mich, dass ich es für selbstverständlich halte.“

Eisbären sollen nicht aussterben

Weiter sagte sie: „Der Gedanke daran, dass zukünftige Generationen die Natur und die Wildnis nicht mehr erleben werden, lässt mich nachts nicht schlafen. Darum glaube ich, dass es essentiell ist, Umweltorganisationen wie WWF zu unterstützen. Die Teilnahme an der ‚Earth Hour‘ schafft Bewusstsein für eines der größten Probleme der Zukunft und unserer Erde. Das sind Probleme, die sich zu gewaltig für einen alleine anfühlen. Wenn man sich aber einer globalen Kampagne anschließt, kann man mehr bewirken.“

Die 31-jährige Sängerin ist traurig, dass ihre zukünftigen Kinder vielleicht ohne Eisbären aufwachsen könnten. Sie zeigt großes Bedauern: „Eisbären sind so abhängig von dem Erhalt unseres Planeten. Sie sind schwer zu fassen und rätselhaft, aber jeder weiß wie sie aussehen und wie unglaublich diese Tiere sind. Ich will nicht, dass meine Kinder etwas über Arten lernen werden, die wegen der Untätigkeit ihrer Eltern ausgestorben sind.“