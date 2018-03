Joachim Llambi vs. Dieter Bohlen: Putziger Schlagabtausch

Dienstag, 06. März 2018, 12:33 Uhr

Joachim Llambi und Dieter Bohlen teilen fleißig gegeneinander aus. Der ‚Let’s Dance‘-Juror ließ es sich kürzlich als Gast in der MDR-Talkshow ‚Riverboat‘ nicht nehmen, wieder einmal gegen den DSDS-Juroren und Produzenten auszuteilen.

Joachim Llambi mit Motsi Mabuse in einer Diskussion. Foto: WENN.com

In der Show giftete der 53-Jährige: „Dieter ist für unterhalb und ich bin für oberhalb der Gürtellinie zuständig. Das ist der ganz große Unterschied.“ Es hat nicht lange gedauert, bis der ‚DSDS‘-Juror von dieser Aussage Wind bekommen hat. Und Dieter lässt natürlich nicht lange auf eine entsprechende Antwort warten.

„Herr Llambi fing damals bei RTL an und musste sich ja überlegen, was für ein Image er vermitteln will. Da ihm nichts Anderes eingefallen ist, hat er mich kopiert. Ich glaube, ihn umtreibt da seit Jahren der Neid. Daniel Hartwig zieht ihn bei ‚Let’s Dance‘ seit Jahren immer damit auf, dass Llambi gerne Dieter Bohlen wäre und auch gerne mal wenigstens zehn Prozent meines Geldes hätte, das schmerzt ihn dann wohl. Und den Spruch mit der Gürtelllinie hat er von Gottschalk geklaut“, wettert Bohlen im Interview mit der Hamburger Illustrierten ‚Closer‘, die morgen erscheint.

Keilt zurück: DSDS-Gottvater Dieter Bohlen. Foto: Becher/WENN.com

Bohlen nennt Llambi „einen Lehrling“

Bohlen weiter: „Ich freue mich, dass ihn das ärgert. Das zeigt, dass ich viel richtig gemacht habe. Llambi wurmt es vielleicht, dass er als das Abziehbild von mir wahrgenommen wird.“

Die Fehde der beiden Kult-Juroren scheint also weiterzugehen. Auch ein persönliches Aufeinandertreffen der beiden Streithähne konnte den Zankereien bisher kein Ende setzen. An seinen Auftritt als Gast-Jurymitglied bei ‚Let’s Dance‘ erinnert sich der DSDS-Juror zurück: „Das war sehr, sehr nett. […] Naja, ist ja auch irgendwie putzig, wenn man so einen Lehrling hat.“

Übrigens: Joachim Llambi hatte 2014 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel „Das wollte ich Ihnen schon immer mal sagen – Mit zur ehrlichen Kritik“. Ab dem 9. März ist er wieder als Juror wieder mit ‚Let’s Dance‘ bei RTL zu sehen. (Bang/KT)