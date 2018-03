Philip Treacy: Der Hutmacher der Stars entert größte Showbühne der Welt

Dienstag, 06. März 2018, 19:54 Uhr

Der geschichtsträchtige Berliner Friedrichstadt-Palast kündigt seine nächste Produktion 2018 an: Die „VIVID Grand Show“. Mit Philip Treacy (50) erweckt „der berühmteste Hutmacher der Welt“ (The Times) auf der größten Theaterbühne der Welt Objekte zum Leben, die es in dieser Art, Fülle und Formenpracht noch nirgends zu sehen gab.

Lady Gaga mit Philip Treacy. Foto: Zibi/WENN.com

Der begnadete irische Kopfschmuckmacher arbeitet u.a. für die Queen, den europäischen Hochadel, Alexander McQueen, Lagerfeld, Ralph Lauren, Lady Gaga, Grace Jones und Madonna. Selbst Stars wie Kate Winslet oder Sarah Jessica Parker trugen seinen extravaganten Kopfputz.

Unter der Direktion von Philip Treacy zeichnet der in Paris lebende Modeschöpfer, Illustrator und Art-Director Stefano Canulli für das extravagante Kostümdesign (siehe unsere Bilder) des berühmten Balletts und der vielen anderen Künstler verantwortlich. Regisseurin Krista Monson aus Las Vegas inszenierte für den Cirque du Soleil, an ihrer Seite Co-Regisseur Oliver Hoppmann aus Berlin als einer der jüngsten Showmacher in der europäischen Theaterlandschaft. Bei jeder Vorstellung wirken über 100 Künstler aus 26 Nationen mit.

Foto: Kevin Davies

Das Bühnenbild kreiert der Amerikaner Michael Cotten, der Shows für Michael Jackson, Miley Cyrus, Phil Collins, aber auch den Super Bowl und Olympia entwarf. Für „VIVID Grand Show“ arbeitet über fünf Zeitzonen verteilt ein Kreativteam, das so international ist wie nie zuvor bei einer Palastproduktion. Zwölf Millionen Euro investiert der legendäre Palast in diesen gigantischen Farbenrausch ? so viel wie nie zuvor.

Die Illustrationen zeigen womit der Meister in Berlin aufwarten wird. Es scheint eine blütenreiche Show zu werden! Weltpremiere ist am 11. Oktober.

Illustrationen: Stefano Canulli

Illustrationen: Stefano Canulli