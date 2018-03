Stimmgranate Calum Scott kommt mit Debütalbum

Mittwoch, 07. März 2018, 23:04 Uhr

Hier ein spannender Newcomer-Tipp! Bevor Calum Scott im April und Mai auf Deutschlandtour kommt, dürfen sich die Fans des smarten Briten auf sein wundervolles Debütalbum freuen, das am Freitag veröffentlicht wird.

Foto: Universal Music

„Only Human“ lautet der Titel des ersten Albums des knapp 30-jährigen „Britain’s Got Talent“-Teilnehmers. An der Castingshow nahm er 2014 teil, wurde aber „nur“ Sechster.

Den ersten Vorgeschmack gab es bereits mit den Singles „Rhythm Inside“ und „You Are The Reason“, letztere veröffentlichte Calum an Valentinstag in einer neuen Version gemeinsam mit Leona Lewis. Zudem gibt es jetzt die neue Single „What I Miss Most“.

Calum Scott, der stimmtechnisch ein bißchen an seinen britischen Kollegen Sam Smith erinnert, beweist, dass man auch ohne einen Casting Show-Sieg Karriere machen kann. Im Finale von „Britain’s Got Talent“ verzauberte er 2015 das Publikum mit seiner Performance zu “Dancing On My Own”. Am Ende reichte es leider trotzdem nicht zum Sieg in der Show – aber definitiv im echten (Musiker)Leben.

Foto: Frank Ockenfels

In Deutschland macht Calum Scott für drei Konzerte halt. Hier die Termine:

30. April 2018 Hamburg, Gruenspan

02. Mai 2018 Berlin, Columbia Theater

03. Mai 2018 Köln, Gloria