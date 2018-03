Video: Chris Hemsworth bringt hier seiner Tochter Surfen bei

Mittwoch, 07. März 2018, 13:40 Uhr

Chris Hemsworth brachte seiner Tochter das Surfen bei. Der 34-jährige Vater dreier Kinder hat auf seinem Instagram-Account mehrere Videos seines Familienurlaubs in Australien gepostet. Der Schauspieler wurde dabei gefilmt, wie er mit seiner ältesten Tochter India Rose (5), die sich an seinem Rücken festhält, auf den Wellen reitet.

Chris Hemsworth (1,90m) mit Göttergattin Elsa Pataky (1,61m), Foto: Joseph Marzullo/WENN.com



Unter das Video schrieb er: „Tag zwei mit meinem Surfcoach, sie ist wie ein kleiner Engel, der auf meinen Schultern sitzt und mich ständig mit Wissen und Inspiration und manchmal auch harter Kritik, die an Gewalt grenzt, füttert. Aber ich weiß, dass es nur zu meinem Besten ist (Witz). Danke, Coach Indi, du bist die Größte, in Liebe #familysurftrio @australia“ Der ‚Thor‘-Darsteller teilte auch ein anderes Video, das India zeigt, wie sie in seichterem Wasser surft. Dazu schrieb er: „Sie ist einfach zu gut. Papa, ich reite diese Welle einfach bis zum Strand.“

Ein Beitrag geteilt von Chris Hemsworth (@chrishemsworth) am Mär 6, 2018 um 1:44 PST

Auch die Gattin ist im Filmbiz

Der australische Schauspieler heiratete Elsa Pataky, mit der er außerdem die dreijährigen Zwillinge Tristan und Sasha hat, in 2010. Nur ein wenig über ein Jahr später hießen sie India auf der Welt willkommen, ungefähr zur selben Zeit, in der der Frauenschwarm seine ersten großen Erfolge in Hollywood feierte. Elsa ist ebenfalls als Schauspielerin erfolgreich und war bereits in der ‚Fast and Furious‘-Filmreihe neben Stars wie Vin Diesel, Gal Gadot und Dwayne ‚The Rock‘ Johnson zu sehen. (Bang)