Casper: Das ist das neue Video "Flackern, Flimmern"

Donnerstag, 08. März 2018, 22:40 Uhr

Casper veröffentlicht mit „Flackern, Flimmern“ das Video zu dem, in seinen Worten, „persönlichsten Song seiner Karriere“. Kein Stück auf dem Album „Lang Lebe Der Tod“ lag Casper seit Veröffentlichung so sehr am Herzen wie eben dieser Song.

Foto: Christian Alsan

Nun bekommt das Stück ein angemessenes, durchaus epochales Video – gedreht tief in den Weiten der kanadischen Yukon Provinz bei minus 25 Grad Außentemperatur. Im Prinzip ist der Track ein Liebeslied, aber eines, das so viel mehr sagt als die meisten anderen: Die Dämonen sind unter uns. Wir müssen uns ihnen stellen. Manchmal gelingt es uns, sie zu bändigen, manchmal nicht.

Erster Gast in neuer Late Night Show

Casper ist noch zweimal mit der „Lang Lebe Der Tod“-Show live zu sehen bevor er in den Festivalsommer startet: (09.03.2018 Würzburg, S. Oliver Arena, 10.03.2018 Erfurt, Messehalle). Und am Montag, 12. März ist er erster musikalischer Gast in der neuen ProSieben-Show „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf.