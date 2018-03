Der Grinch kommt wieder ins Kino

Donnerstag, 08. März 2018, 21:49 Uhr

Noch nie hat schlechte Laune so gut ausgesehen! Jetzt gibt es den ersten deutschen Trailer zum neuen Animationsfilm „Der Grinch“ aus der Schmiede der erfolgreichen Illumination Animationsstudios („Ich einfach unverbesserlich„, „Minions„, „Pets“ „Sing“ etc.).

Foto: Universal Pictures

Im Original verleiht Britenstar Benedict Cumberbatch dem berüchtigten Grinch, Hauptfigur des Kinderbuchs „Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat“ von Dr. Seuss, seine Stimme. Wer diesen Part in der deutschen Version übernimmt ist noch nicht bekannt und aus dem hier ersten, vorliegenden Trailer auch nicht herauszuhören. Nach „Der Lorax“ ist bereits die zweite Adaption eines Dr.-Seuss-Buches. Am 29. November kommt der Spaß in die deutschen Kinos.

Übrigens: 2000 gab es schon einmal eine Kinoverfilmung von Ron Howard – mit Jim Carrey als Grinch.