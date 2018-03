Kim Kardashian West: Schmuck von Madonna

Donnerstag, 08. März 2018, 13:50 Uhr

Kim Kardashian bekam früher Modeaccessoires von ihrer „Nachbarin“ Madonna geschenkt. Der 37-jährige ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Star verriet, dass er und seine ältere Schwester Kourtney Kardashian früher „jeden Tag“ nach der Schule zu Madonnas Haus herübergingen, um deren Hund auszuführen.

Foto: WENN.com

Obwohl die Mädchen damals vor Nervosität „zitterten“, schenkte Madonna ihnen Stücke aus ihrer persönlichen Schmuckkollektion als Dankeschön. Während eines Promo-Events für ihre gemeinsame Schönheitskollektion ‚KKW and MDNA‘ im YouTube-Büro in Los Angeles am vergangenen Dienstag (03. März) erinnerten sich die beiden Stars nun an die damaligen Erlebnisse zurück.

Madonna war die Nachbarin

Kim erzählte: „Madonna zog damals bei ihrem Manager ein, der unser Nachbar war, als wir aufwuchsen. Also haben Kourtney und ich damals – unsere Eltern waren gut mit ihrem Manager befreundet – ihren Hund nach der Schule ausgeführt. Also sind wir jeden Tag herübergegangen und haben Madonna gesehen. Wir haben gezittert! Ich erinnere mich daran, wie sie einen Tag in einer zerrissenen Hose und einem weißen T-Shirt und diesen Springerstiefeln reinkam und sie hatte dunkle kurze Haare und diese Lederjacke und sie kam einfach rein und meinte ‚Wisst ihr was, Mädchen? Ich habe genug von diesen Armbändern‘ und sie nahm ihre Armbänder ab und gab uns diese schwarzen Gummiarmbänder.“

Weiter flötete sie: „Sie gab uns all diese Neon-Armbänder und sagte ‚Wartet ich bin gleich wieder da‘ und gab uns diesen ganzen Schuhkarton mit Neon-Schmuck und Ohrringen.“

Kim gab zu, dass ihre Freunde ihr nicht glaubten, dass der Pop-Superstar ihr und Kourtney die Armbänder gegeben hat. „All unsere Freunde sagten ‚Ja, genau‘ [als wir sagten], dass Madonna sie uns gegeben hat!“ Das ‚Material Girl‘ selbst bereut ihre Entscheidung, die Armbänder wegegeben zu haben, da sie einzigartig gewesen seien. Die Pop-Legende fügte hinzu: „Übrigens war ich so dumm. Sie machen diese Armbänder nicht mehr!“