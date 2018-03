Nakhane: Alles über die neue Soulgranate

Donnerstag, 08. März 2018, 23:35 Uhr

Wer hätte jemals für möglich gehalten, dass der Erretter des Neo-Soul ausgerechnet aus Südafrika stammen würde? Schon im letzten Jahr wurde Nakhane auf dem renommierten Transmusicales Festival im französischen Rennes als „Best Newcomer“ gehandelt! (Weiter unten verlosen wir das Album!)

Foto: Tarryn Hatchett

Und das aus ziemlich gutem Grund: Nakhane verbindet in seinem einzigartigen Signature-Sound experimentelle elektronische Elemente mit zurückgelehntem Soul und dezenten traditionellen Einflüssen aus seiner afrikanischen Heimat zu einem sofort unter die Haut gehenden Hybrid-Mix. Nakhane räumt gründlich auf mit verstaubten Ambient-Stereotypen und verpasst dem gesamten Genre in seinen Tracks ein ganz neues, modernes Style-Make-Over!

Großartige Stimme

Schon früh wurde Nakhane seine unglaubliche Stimme in die Wiege gelegt: Geboren in der südafrikanischen Kleinstadt Alice und aufgewachsen in der nicht allzu weit entfernten Metropole Port Elizabeth, erinnert diese ganz besondere Reinheit seiner Vocals angenehm an sein großes Vorbild Anohni, die „mein ganzes Leben verändert hat.“

Nakhane verfügt sowohl auf, als auch abseits der Bühne über ein sofort einnehmendes Wesen und eine androgyne, fast schon schmerzhaft zerbrechliche Eleganz, der man seine Seelenpein unter der makellosen Oberfläche trotz allem deutlich anmerkt. „Als ich noch ein bekennender Christ war und jeden Tag zu Gott betete, war ich voller Selbsthass. Jeden Tag meines Lebens habe ich verzweifelt versucht, alles zu tun, um wie die anderen Menschen zu sein und heterosexuell zu fühlen. Ich habe mich sogar irgendwie davon überzeugen lassen, es wäre möglich, meine Homosexualität zu ‚heilen‘. Ich habe ständig in Angst gelebt, meine Gefühle eines Tages nicht mehr kontrollieren zu können.“

„Ich konnte derjenige sein, der ich sein wollte“

Schon seit frühester Kindheit musizierte der Sohn einer Künstler- und Musikerfamilie mit seiner Mutter, seinen Schwestern und Tanten – eine ganz besondere Form der Magie, die den 29-jährigen Xhosa (nach den Zulu die zweitgrößte ethnische Gruppe in Südafrika) zumindest ein wenig von seiner Last der Scham und Angst befreite. „Plötzlich konnte ich auf der Bühne genau derjenige sein, der ich sein wollte. Ein unbeschreiblich befreiendes Gefühl“, das sich auch auf seinem 2013 ausschließlich in Südafrika veröffentlichten Albumdebüt „Brave Confusion“ widerspiegelt, auf dem es um die gegensätzlichen Emotionen zwischen Selbstgeißelung und Selbstermächtigung geht.

Foto: Tarryn Hatchett

Und auch auf seinem neuen Longplay-Nachfolger „You Will Not Die“ beschäftigt sich Nakhane mit dem tiefen Bedürfnis nach Emanzipation: Nachdem er sich nach seinem Coming-Out vom Urteil seiner Umwelt befreit hatte, macht er sich nun frei von einer weiteren, belastenden Bürde: Indem er seinen christlichen Glauben ablegt.

Emotion und Energie sollen im Vordergrund stehen

Die Songs wurden in reduzierten Akustikversionen auf ihre Tauglichkeit getestet, bevor sich Nakhane schließlich in London mit Producer Ben Christophers (Bat For Lashes) um die Arrangements kümmerte. Schon bald war man sich darüber einig, seine gemeinsame Vorliebe für experimentelle Arbeitsweisen kompromisslos auszuleben. „Der Plan war, uns künstlerisch absolut treu zu bleiben. Emotion und Energie sollten gleichberechtigt im Vordergrund stehen; eine Entscheidung, die manchmal recht schmerzhafte Konsequenzen hatte, wenn wir zum Beispiel einen Piano-Part weglassen mussten, der einfach zu perfekt gepasst hätte. Wie kann ich anderen kommunizieren, was ich selbst nicht fühle?“

Nakhane lässt auf seinem neuen Album sämtliche wichtigen Einflüsse Revue passieren, die ihn sowohl als Kind, als auch später als Musiker entscheidend geprägt haben: Angefangen bei amerikanischen Musicals über Künstler wie Marvin Gaye, Nina Simone, Ahnoni und David Bowie, bis hin zu Busi Mhlongo, Simphi Dana, Mbongwana Star und TkZee. Ikonen ihrer Zunft und Zeit, die ihn zu dem formten, was Nakhane heute darstellt: Einen südafrikanischen Künstler mit dem kreativen Potenzial, die ganze Welt zu erobern!

Das aufregende Album erscheint am 16. März!

Foto: Tarryn Hatchett

