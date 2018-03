Jessica Alba: Toller neuer Look

Freitag, 09. März 2018, 19:26 Uhr

Jessica Alba begeistert in neuem Look. Die 36-Jährige möchte ihren neuen Lebensabschnitt mit einer brandneuen Frisur beginnen. Die schöne Schauspielerin hat allerdings keine fiese Trennung hinter sich.

Jessica Alba und Cash Warren. Foto: WENN.com

Der Grund ist von viel schönerer Natur: Alba hat vor zwei Monaten ihren Sohn Hayes auf die Welt gebracht. Nun hat sie sich kurzerhand von ihrer langen Haarpracht verabschiedet und präsentiert sich in einem neuen Post-Schwangerschafts-Look. Auf Instagram postet die frischgebackene Mama ein Bild ihrer Transformation und schreibt dazu: „Das ist passiert. Danke @chadwoodhair für den tollen #Haarschnitt – es fühlt sich so gut an, das Schwangerschafts-Haar hinter mir zu lassen. Was denkt ihr?“

Ein Beitrag geteilt von Jessica Alba (@jessicaalba) am Mär 7, 2018 um 7:44 PST

Ein Zeitsprung mit Jessica Alba

Für ihren neuen Look wandte sich die ‚Sin City: A Dame To Kill For‘-Darstellerin an den Star-Stylisten Chad Wood. Der Stylist ist ebenfalls Gründer des Beauty-Unternehmens ‚Honest Beauty‘ und mit seiner langjährigen Erfahrung der perfekte Fachmann für Albas Transformation gewesen.

Auch er postete auf Instagram ein Video, in dem sich die Verwandlung der dreifachen Mama sehr gut erkennen lässt. Dazu freut er sich: „Warte! Ich mag das Stück!! Ein Zeitsprung mit @jessicaalba.“