"Let's Dance": Auftakt für Victoria Swarovski - wer tanzt mit wem?

Heute Abend geht wieder los: 14 tanzwütige Prominente bewerben sich um den Titel „Dancing Star 2018“. Die neue Moderatorin als Nachfolgerin von Sylvie Meis war 2016 selbst Gewinnerin des Wettbewerbs.

Die Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

Die 24-jährige Österreicherin erstmals neben Platzhirsch Daniel Hartwich (39) zum Auftakt der elften Staffel durch die Sendung führen. Bis zum vergangenen Jahr stand noch die Holländerin Sylvie Meis (39) neben Hartwich vor der Kamera. Meis musste die Bühne verlassen, was folgte war viel öffentliches Trala um die Personalie. Swarovski war 2016 Gewinnerin der Tanzshow.

Die Jury: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi.

Swarovski zu Tränen gerührt

Gegenüber RTL sagte sie dazu: „Ich bin zu Tränen gerührt, wenn ich darüber nachdenke, was für eine große Ehre es ist, zusammen mit Daniel Hartwich die nächste Staffel „Let’s Dance“ zu moderieren. Meine unglaubliche Reise hat vor zwei Jahren dort begonnen und nun fühlt es an wie nach Hause zu kommen. Ich danke der Produktion Seapoint und RTL für diese großartige Chance und freue mich schon jetzt darauf, wenn es wieder heißt „Let’s Dance!“

Heiko und Roman Lochmann, Barbara Meier, Ingolf Lück, Jessica Paszka, Julia Dietze, Jimi Blue Ochsenknecht, Judith Williams.

14 tanzwütige Prominente bewerben sich diesmal um den Titel „Dancing Star 2018“. 2017 wurde der Musiker Gil Ofarim Sieger. Die Entscheidung darüber fällen auch dieses Jahr zur Hälfte die Fernsehzuschauer und die Jury um Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez. Zum Auftakt heute Abend ab 20.15 Uhr müssen die Stars in Gruppentänzen antreten. Außerdem tanzen auch „Dancing Star 2017“ Gil Ofarim und Profitänzerin Ekaterina Leonova ihren Siegestanz von 2017: Tango – Querer, „Cirque du Soleil“.

Chakall, Tina Ruland, Charlotte Würdig, Thomas Hermanns, Iris Mareike Steen, Bela Klentze.

Die Gruppentänze der „Kennenlernshow“

Moderatorin Charlotte Würdig (39), GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) und „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams (45): Langsamer Walzer, “ You Light Up My Life“, Whitney Houston.

Bachelorette Jessica Paszka (27), Schauspielerin Julia Dietze (36) und Schauspielerin Tina Ruland (50): Cha Cha Cha, „Ain’t Your Mama“, Jennifer Lopez.

Model Barbara Meier (31), Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (26) sowie Moderator Thomas Hermanns (55): Quickstep, „I Want You To Want Me“, Cheap Trick.

TV-Koch Chakall (45) sowie die Social Media Stars Heiko und Roman Lochmann aka Die Lochis (18): Cha Cha Cha, „A Little Party Nerver Killed Nobody“, Fergie.

AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) und Moderator Ingolf Lück (59): Wiener Walzer, “ We Are The Champions“, Queen.

Opening-Tanz der Profitänzer ist das hier: Rhythm Is A Dancer, Alex Christensen & The Berlin Orchestra.

Übrigens: Wer sich in der „Kennenlernshow“ besonders anstrengt, der sichert sich die „Wild Card“ für die nächste Show und kann nicht rausgewählt werden. (dpa/KT)