Lily Allen: Neues Album "No Shame" - neue Songs draußen

Lily Allen hat ihr neues Album ‚No Shame‘ angekündigt. Die 32-Jährige meldet sich nach fast drei Jahren, während derer die Fans auf neue Musik warten mussten, mit neuem Material zurück. Zu ihrer neuen Single ‚Trigger Bang‘ mit dem Grime-Star Giggs wurde letzten Monat ein Musikvideo veröffentlicht.

In diesem Rahmen bestätigt die Sängerin auch, dass das lange Warten auf ein Nachfolgealbum von ‚Sheezus‘ endlich ein Ende hat. Die neue Platte wird den Titel ‚No Shame‘ tragen. Außerdem heizt die britische Künstlerin die Vorfreude ihrer Fans mit zwei weiteren neuen Songs namens ‚Three‘ und ‚Higher‘ an.

Sollte sich das neue Album an ihrem Song ‚Trigger Bang‘ orientieren, dann wird es wohl eine aufregende und wilde neue Platte. Auf dem Song hört man Allen unter anderem singen: „Als ich jünger war, war ich schuldlos/ Ich habe mit fiesen Jungs und Turnschuhen herumgespielt/ Ich hatte einen Fuß in der Party, weil ich von Gefahr angezogen wurde/ […] [Heute] wache ich neben Fremden auf/ Jeder weiß, was Kokain bewirkt/ Es betäubt den Schmerz, wenn das Schamgefühl einsetzt.“

Mark Ronson wieder dabei?

Es bleibt daneben abzuwarten, ob gemeinsames Material mit Mark Ronson auf dem neuen Album zu finden sein wird. Die beiden Musiker arbeiteten 2016 zusammen an neuem Material. Ein bisher titelloser Song wurde anschließend während einer Show von Ronson in London gespielt. Damals verriet die Sängerin auf der Bühne, dass sie sehr aufgeregt sei und mit dem Produzenten zusammen im Studio gearbeitet hatte. Das neue Album wird am 8. Juni veröffentlicht, die Trackliste von ‚No Shame‘ wurde allerdings bisher noch nicht enthüllt.