Pharrell Williams designt Dessous, Schmuck und Kosmetik

Freitag, 09. März 2018, 21:47 Uhr

Pharrell Williams bringt eine eigene Dessous-, Schmuck- und Kosmetik-Kollektion heraus. Der ‚Blurred Lines‘-Hitmacher hat sein letztes Soloalbum ‚G I R L‘ bereits vor vier Jahren veröffentlicht.

Foto: Johnny Louis/WENN.com

Nun scheint es aber so, als wollte der Amerikaner die Reichweite der Platte nochmals ausweiten, nachdem er sich die Markennamen ‚Girl By Pharrell Williams‘ und ‚Pharrell Williams Girl‘ für Frauenprodukte sichern konnte. ‚TMZ‘ zufolge darf der Sänger, der sich seit dem vergangenen November um die Markennamen bemüht, die Begriffe für Kleidung, Dessous, Sportartikel, Koffer, Schmuck und Kosmetik nutzen. Außerdem hat er sich die Rechte an dem Begriff ‚GIRL‘ für Musik, inklusive jeglicher Tonaufnahmen, Online-Bücher und andere Medien, sowie Elektronik sichern lassen.

Mehrere eigene Modelinien

Der 44-jährige Musiker designt und verkauft bereits mehrere eigene Modelinien, darunter ‚Billionaire Boys Club‘ und ‚Icecream‘. Beide Marken sind sehr erfolgreich, richten sich aber überwiegend an männliche Käufer. Im November arbeitete er mit dem französischen Modehaus Chanel an einer Turnschuh-Kollektion zusammen und fühlte sich „geehrt“, dass ihm diese Ehre zuteil wurde, nachdem er bereits für die Marke gemodelt hatte.