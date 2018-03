"Let's Dance": Die Lochis kurz vorm Scheitern?

Samstag, 10. März 2018, 11:49 Uhr

Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann müssen das professionelle Tanzen noch üben. Die in ihrer Zielgruppe berühmten YouTube-Zwillinge sind aktuell in der neusten Staffel von ‚Let’s Dance‘ dabei. Mit ihren 18 Jahren sind sie die jüngsten Promis, die jemals an der Show teilgenommen haben.

Roman Lochmann (2.v.l.) und Katja Kalugina und sein Bruder Heiko und Kathrin Menzinger. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Das Tanzen müssen die Lochis jetzt allerdings noch ein wenig üben. Am Freitagabend lief bei RTL die Kennenlernshow der Sendung. In vier Gruppen versuchten die 14 Kandidaten zum ersten Mal ihr Glück auf dem Tanzparkett. Die beiden Youtuber tanzten mit TV-Koch Chakall und den drei Profitänzerinnen Kathrin Menzinger, Katja Kalugina und Regina Luca einen ChaChaCha.

Allerdings gefiel das der Jury noch nicht besonders gut. „Ihr habt da mit drei hübschen Blondinen getanzt und dabei den ChaChaCha vergessen. Aber die Stimmung war toll“, sagt Jorge Gonzalez.

Die Jury: Jorge Gonzalez (l.), Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Juror Llambi teilt aus

Und Scharfrichter Joachim Llambi meint: „Da muss noch einiges kommen. Ich weiß, ihr wart von den blonden Girls verwirrt, aber das muss anders sein, sonst gehen wir hier in die falsche Richtung.“ Er rät den Jungs, sich auf den Hintern zu setzen. Motsi Mabuse hat noch ein kleines Problem mit dem Auseinanderhalten der Zwillinge. „Der in blau war ein bisschen besser“, sagt sie zu Heikos Performance. An ihren Tanzschritten arbeiten, müssen nun aber beide.

Heiko Lochmann (r.) tanzt mit Kathrin Menzinger. Sein Bruder Roman tanzt mit Katja Kalugina (l.). Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Hämische Twitter-Kommentare

In der Endwertung landete „das eine Lochi“ (Heiko) auf Platz 12 und „das andere Lochi“ (Roman) auf Platz 13 von 14, aber von ihren zugeteilten Profitanzpartnerinnen werden sie jetzt bis zur nächsten Show aufs Tanzen vorbereitet. Heiko tanzt ab jetzt mit Kathrin und Roman mit Katja. Vermutlich fliegen die beiden Jungs, die bei RTL dafür sorgen sollen, dass sie ihre ganze blutjunge Anhängerschaft vor die Bildschirme karren (Twitter-Kommentar: „Mein Sohn louis hat im Vorspann die Lochis entdeckt… – schaut Let’s Dance“) schneller raus als gedacht. Kann aber auch sein, dass die Jungs extra schlecht getanzt haben, um ein bißchen Spannung in die Show zu bringen.

Chakall (l.) mit Heiko und Roman (M.) Lochmann bei ihrem Gruppentanz. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Bei Twitter gibt es deshalb auch reichlich hämische Bemerkungen, vor allem auch wegen des Promi-Status. Offenbar kennen Leute über 30 die Zwillinge überhaupt nicht…

Ich glaub ich muss mir am 9. März "Let's dance" angucken nur um zu sehen wie die Lochis vom Llambi zerstört werden. — Jojoderp (@Jojochuuu) 1. März 2018

"Wer ist das?!

"Die Lochis"

"Sind die n schwules Pärchen?"

"Das sind Zwillinge!

"Schwule Zwillinge?!#LetsDance schauen mit meiner Mutter — Fabienne (@FabienneK2511) 9. März 2018

Jetzt muss ich doch echt mal fragen: Wer zur Hölle sind die "Lochis"?

Die kennt doch kein erwachsener Mensch. #letsdance — Elsa Kuh (@ElsaKuh_2013) 9. März 2018

Bei jedem Anruf für die Lochis stirbt ein Hundewelpe. #LetsDance — Torti_Haha (@Torti3001) 9. März 2018

Bei #letsdance machen ja Promis mit. Die Lochis sind die einzigen, die ich kenne. Traurig ? — Vips (@Spielkind1999) 10. März 2018

Die Lochis tanzen als Letzte. So lange dürfen deren 10 jährige Fans doch gar nicht auf bleiben. ? #LetsDance — Dennis (@worldofdennis) 9. März 2018

Die Lochis fallen gerade irgendwie in ein ziemlich tiefes Loch #LetsDance — swiftie lilly? (@swift_mai92) 9. März 2018

Nächste Woche wird’s besser ?? — Die Lochis (@dielochis) 9. März 2018

