"Let's Dance": Victoria Swarovski total überfordert?

Samstag, 10. März 2018, 9:27 Uhr

Am Freitag gab Victoria Swarovski (24) ihr Debüt in der 100,. Sendung von ‚Let’s Dance‘ als Moderatorin an der Seite von Daniel Hartwich (39). Doch ihr Einstand vor 4,34 Millionen Zuschauern war alles andere als glänzend. Und ja, es war unübersehbar und -hörbar: Sylvie Meis fehlte.

Neu-Moderatorin Victoria Swarovski. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Offenbar stand die junge Sängerin, die als Moderatorin null Erfahrung hat, schwer unter der Last einer Live-Show-Moderatin und „stottert sich eine Runde weiter“, wie ‚Die Welt‘ ihren Einstand übertitelte. Swarovski funkelte vor allem mit Texthängern, sagte die falsche Telefonnummer an und schludert sich überhaupt durch ihren Job. Der Grund: Die 24-Jährige wurde im Verlaufe der Show immer aufgeregter.

Doch dafür hatte sie eine überzeugende Begründung parat: „Wenn man das erste Mal in seinem Leben eine Live Show moderiert, kann man schon mal was vergessen.“ Kann man. Muss man aber nicht. Das sagte sie übrigens, nachdem sie einen Hinweis von der Regie auf’s Ohr bekam, doch bitteschön die Telefonnummer von Ingolf Lück (59) und Bela Klentze (29) nicht zu vergessen.

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Keine Chemie zwischen Hartwig und Swarovski?

„Von Chemie zwischen ihr und Daniel Hartwich war nichts zu spüren“, ätzt die ‚Bild‘-Zeitung. „Witze oder kleine Seitenhiebe wirkten wie auswendig gelernt. Es fehlte durchweg an Spontanität und Elan!“

Dementsprechend die Kommentare bei Twitter: „Wo, liebes @RTLde, muss man unterschreiben, um die Frau aus Holland zurückzubekommen?“ oder „Warum muss #rtl eigentlich immer so profillose Menschen beschäftigen“ und „Es ist mir unverständlich warum #RTL die Swarowski derart bloß stellt. Hab zuerst gelacht aber jetzt ist es einfach nur Kopfschütteln. Das kann man doch nicht machen. Überfordert ist eine Untertreibung. Rätselhafte Neubesetzung“.

Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Andere nahmen die Ärmste in Schutz: „Victoria Swarovski hat einen super Job gemacht! Gute Moderation, authentisch, locker und gut improvisiert! Weiter so“. Nun wir denken auch, Victoria wird sich fangen. Es gibt immer ein erstes Mal!

Das sind die Paare

In der „Kennenlernshow“ mussten die Stars in ersten Gruppentänzen bereits zeigen, welches Tanztalent in ihnen steckt. Jeder Promi wurde von der Jury beurteilt und benotet. Und die Zuschauer konnten per Telefon- und SMS-Voting entscheiden: Der Star mit den meisten Punkten sicherte sich ein Direktticket für die nächste Show und kann somit nicht rausgewählt werden. Die höchste Punktzahl der „Kennenlernshow“ erreichte dabei Judith Williams. Sie gilt bereits als Favoritin der Show.

Judith Williams und Erich Klann. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Wenn am 16. März 2018 die regulären Folgen starten, dann ist sie durch ihr Direktticket bereits sicher in der zweiten Runde, während die anderen Prominenten zittern müssen.

Die Paare der 11. Staffel

Bachelorette Jessica Paszka (27) tanzt mit Robert Beitsch (26).

Schauspielerin Tina Ruland (51) tanzt mit Vadim Garbuzov (30).

Model Barbara Meier (31) tanzt mit Sergiu Luca (35).

Moderatorin Charlotte Würdig (39) tanzt mit Valentin Lusin (31).

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) tanzt mit Christian Polanc (39).

Jessica Paszka und Robert Beitsch. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Unternehmerin und „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams (45) tanzt mit Erich Klann (30).

Schauspielerin Julia Dietze (36) tanzt mit Massimo Sinató (37).

Moderator Thomas Hermanns (55) tanzt mit Regina Luca (29).

TV-Koch Chakall (45) tanzt mit Marta Arndt (28).

Moderator Ingolf Lück (59) tanzt mit Ekaterina Leonova (30).

Chakall (l.) mit Heiko (M.) und Roman Lochmann bei ihrem Gruppentanz. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (26) tanzt mit Renata Lusin (30).

AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) tanzt mit Oana Nechiti (30).

Youtube-Star Heiko Roman (18) tanzt mit Kathrin Menzinger (29).

Youtube-Star Roman Lochmann (18) tanzt mit Katja Kalugina (24).

Jimi Blue Ochsenknecht tanzt mit Renata Lusin. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

