Lisa Bonet steht auf echte Kerle

Samstag, 10. März 2018, 10:18 Uhr

Lisa Bonets Ehemann ist ein richtiger Mann. Die 50-Jährige ist seit 2005 mit dem ‚Game of Thrones‘-Star Jason Momoa zusammen. Das Paar heiratete letztes Jahr heimlich und hat bereits die 10-jährige Tochter Lola und den neun Jahre alten Sohn Nakoa-Wolf.

Jason (1,93m) und Lisa (1,57m) Foto: FayesVision/WENN.com

Am besten gefällt ihr an ihm, dass er so eine pure Männlichkeit ausstrahle. „Das Coole an Jason ist, dass er ein Alphatier ist, das aber für Liebe und Familie steht. Und um zu meinen eigenen Wunden zurückzukehren: Mein Vater war nie wirklich da und wenn man dann auf einem Mann von dieser Statur trifft, ist das ziemlich unglaublich“, erzählt die Schauspielerin dem ‚Net-a-Porter’s The Edit‘-Magazin.

Ein Beitrag geteilt von Jason Momoa (@jasonmomoa_) am Feb 21, 2018 um 10:34 PST

„Er ist ein Anführer“

Sie fügte hinzu: „Jason verkörpert eine heutzutage seltene Form der Männlichkeit. Er ist ein Anführer, er ist großzügig. Wenn es um Charisma geht, die Figur, die richtige Ausübung von Macht, Verantwortung, Arbeitsethik. Man könnte ewig so weiter machen.“ Scheint so, als sei die Darstellerin auch nach fast 13 Jahren Beziehung immer noch sehr verliebt in den 38-Jährigen. Wie schön.