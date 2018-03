Robert Pattinson datet wieder: Die hier?

Samstag, 10. März 2018, 19:47 Uhr

Ist Mädchenschwarm Robert Pattinson etwa wieder vergeben? Im letzten Jahr trennte sich der Schauspieler von seiner bisherigen Freundin und Sängerin FKA Twigs. Jetzt soll es angeblich eine neue Flamme an der Seite des berühmten Film-Vampirs geben.

Foto: Brian To/WENN.com

Berichten zufolge soll er sich mit dem 22-jährigen Popsternchen Mabel McVeytreffen. Sie sollen bereits auf mehreren Events zusammen gesehen worden sein. Pattinson sei „begeistert“ von ihr und die beiden würden angeblich „richtig aneinander kleben“. Das verriet jedenfalls einer dieser ominösen Insider dem „Mirror“.

Die dunkelhaarige Schönheit, die als äußerst taff und selbstbewusst gilt, soll sich auf einer Party an die Schulter des Schauspielers geschmiegt haben. Wenig später trafen sich die beiden auf einer anderen Party wieder. Eine Quelle erzählte der Briten-Presse: „Rob wirkte sehr vertraut mit Mabel und sie haben zwei Nächte miteinander verbracht. Sie waren gemeinsam auf der Vogue-Party und dann bei der MiuMiu-Fashionparty. Da waren beide praktisch unzertrennlich und von da ab ist etwas entstanden zwischen ihnen.“ Aha.

Neuer Film „Damsel“

Seit seiner Trennung von FKA Twigs (mit der er bereits seit 2014 liiert gewesen sein soll) im Oktober 2017 wurde der „Twilight“-Star nicht mehr mit anderen Frauen gesehen. Es wurde gemunkelt, Pattinson und Twigs seien sogar verlobt gewesen, bestätigt wurde das aber nie.

Zwischenzeitlich drehten weltweit Fans durch, als Robert Medienberichten zufolge im Februar dieses Jahres gemeinsam mit Kristen Stewart in einer Bar in Los Angeles gesehen wurde. Nur wenige Tage danach erklärte der Schauspieler auf einer Pressekonferenz zu seinem neuen Western-Film „Damsel“ das Ganze so: „Liebe ist offensichtlich kompliziert. Ich denke, dass die Hauptfigur Samuel in dem Film, ein Träumer ist. Er mag es an eine poetische Version der Realität zu glauben. Ich denke, dass Leben und Liebe viel komplizierter sind als er es wahrnimmt.“ (SV)