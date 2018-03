Trailer "Wahrheit oder Pflicht": Wenn ein Spiel außer Kontrolle gerät

Samstag, 10. März 2018, 20:54 Uhr

Im neuen Film „Wahrheit oder Pflicht“ aus der Horrorfilmschmiede von Jason Blum wird eine Gruppe Jugendlicher in eine bedrohliche übernatürliche Partie des berühmten Spiels verwickelt, die für Spielverderber ziemlich schnell tödliche Konsequenzen hat. Wir haben den ersten Trailer.

Foto: Universal Pictures

Während eines Urlaubs in Mexiko werden Studentin Olivia und ihre Freunde von ihrer Urlaubsbekanntschaft Carter in ein vermeintlich harmloses Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel verwickelt. Dabei verhält sich Carter äußerst merkwürdig, doch erst als Olivia schon wieder nach Hause zurückgekehrt ist, nimmt sie sich seine Warnungen zu Herzen: Wer nicht die Wahrheit sagt oder eben nicht die verlangten Mutproben absolviert, stirbt.

Fortan sind es nicht die Spieler die den Fortgang bestimmen, sondern das Spiel selbst… In der Hoffnung, dem tödlichen Spiel doch noch irgendwie ein Ende zu setzen, machen sich die überlebenden Freunde auf den erneuten Weg nach Mexiko, wo alles angefangen hat. Sie müssen en mysteriösen Carter finden…

Kinostart ist 10. Mai 2018.

